Четыре кошки прожили два года в запертой квартире на Ставрополье после смерти хозяйки

— В инстаграм губернатора края пришло сообщение из Ессентуков от жильцов дома № 35 по улице Вокзальной. Они сообщили, что после смерти одинокой пенсионерки соседи уже два года кормят её кошек, оставшихся в квартире, просовывая еду в щель под дверью. Новый собственник животных не забирает и за квартирой не ухаживает. Помещение пришло в негодность, а жильцы дома страдают от невыносимого запаха, но по закону никто не вправе вскрывать квартиру без согласия собственника — для этого нужно решение суда, — отмечалось в сообщении.