Четыре кошки прожили два года в запертой квартире на Ставрополье после смерти хозяйки

Госжилинспекция в Ставропольском крае освободила кошек, которые два года жили в запертой квартире умершей пенсионерки, сообщает региональное управление ведомства.
— В инстаграм губернатора края пришло сообщение из Ессентуков от жильцов дома № 35 по улице Вокзальной. Они сообщили, что после смерти одинокой пенсионерки соседи уже два года кормят её кошек, оставшихся в квартире, просовывая еду в щель под дверью. Новый собственник животных не забирает и за квартирой не ухаживает. Помещение пришло в негодность, а жильцы дома страдают от невыносимого запаха, но по закону никто не вправе вскрывать квартиру без согласия собственника — для этого нужно решение суда, — отмечалось в сообщении.
После этого в дом прибыли замначальника отдела КМВ государственной жилищной инспекции, представители прокуратуры, администрации, думы, отдела МВД РФ и другие уполномоченные лица.
Семья из Британии нашла свою кошку спустя 12 лет после пропажи и отказалась от неёТеперь животному ищут новый дом.
В присутствии собственника сотрудники МЧС вскрыли помещение. В квартире были найдены четыре кошки. Их передали в приют "Лучший друг", а квартира была обработана.