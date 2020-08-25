Пункт назначения по-уральски. Женщина погибла на дороге в Челябинске из-за отключившихся фонарей

Автомобиль марки Volkswagen насмерть сбил женщину на тёмной дороге в Челябинске, сообщает 74.RU.

— Дорогу освещали фонари, но лампы внезапно отключились, и женщина в тёмной одежде оказалась невидима для водителей <...> Volkswagen Bora совершил наезд на пешехода, пересекавшего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, — пишет издание.

В итоге 61-летняя женщина от полученных травм скончалась на месте ДТП.

Отмечается, что за этот год в городе наказали 4930 водителей, не предоставивших преимущество пешеходам на дороге. А чтобы избежать подобных происшествий, ГИБДД советует выбирать одежду со светоотражающими элементами.