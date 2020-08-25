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Пункт назначения по-уральски. Женщина погибла на дороге в Челябинске из-за отключившихся фонарей

Она оказалась невидима для водителей.

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Фото © Pixabay

Автомобиль марки Volkswagen насмерть сбил женщину на тёмной дороге в Челябинске, сообщает 74.RU.

Дорогу освещали фонари, но лампы внезапно отключились, и женщина в тёмной одежде оказалась невидима для водителей <...> Volkswagen Bora совершил наезд на пешехода, пересекавшего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, — пишет издание.

В итоге 61-летняя женщина от полученных травм скончалась на месте ДТП.

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В настоящий момент по факту случившегося ДТП проводится разбирательство. Участники аварии серьёзных травм не получили.

Отмечается, что за этот год в городе наказали 4930 водителей, не предоставивших преимущество пешеходам на дороге. А чтобы избежать подобных происшествий, ГИБДД советует выбирать одежду со светоотражающими элементами.

Ранее в Челябинской области полицейский устроил ДТП с тремя погибшими. В пресс-службе областного ГУ МВД РФ уточнили, что в момент аварии 23-летний мужчина не был при исполнении.

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