Пункт назначения по-уральски. Женщина погибла на дороге в Челябинске из-за отключившихся фонарей

Автомобиль марки Volkswagen насмерть сбил женщину на тёмной дороге в Челябинске, сообщает 74.RU.
— Дорогу освещали фонари, но лампы внезапно отключились, и женщина в тёмной одежде оказалась невидима для водителей <...> Volkswagen Bora совершил наезд на пешехода, пересекавшего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, — пишет издание.
В итоге 61-летняя женщина от полученных травм скончалась на месте ДТП.
Авария с участием полицейского авто в Москве попала на камеру видеорегистратораВ настоящий момент по факту случившегося ДТП проводится разбирательство. Участники аварии серьёзных травм не получили.
Отмечается, что за этот год в городе наказали 4930 водителей, не предоставивших преимущество пешеходам на дороге. А чтобы избежать подобных происшествий, ГИБДД советует выбирать одежду со светоотражающими элементами.
Ранее в Челябинской области полицейский устроил ДТП с тремя погибшими. В пресс-службе областного ГУ МВД РФ уточнили, что в момент аварии 23-летний мужчина не был при исполнении.