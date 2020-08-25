Семья из Самарской области погибла в ДТП по дороге на отдых

Два человека погибли в ДТП с участием грузовика DAF и автомобиля Nissan Almera в Волгоградской области. Авария произошла 24 августа в Дубовском районе, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России .

По предварительной информации, водитель легковой машины не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где и произошло столкновение. В результате он и пассажирка, ехавшие из Самарской области на отдых, скончались на месте аварии.