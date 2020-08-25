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Регион
Опубликовано 25 августа 2020, 10:06
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В Южной Корее считают, что Ким Чен Ын уже несколько месяцев в коме

Фото © EPA / ТАСС

Фото © EPA / ТАСС

Однако в стране-соседке не думают, что он мёртв.

Чан Сон Мин, помощник бывшего президента Южной Кореи Ким Дэ Чжуна, предполагает, что северокорейский лидер Ким Чен Ын серьёзно заболел и впал в кому на несколько месяцев, сообщает New York Post.

Считаю, что он в коме, но не умер, — цитирует издание его слова.

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Отмечается, что предположения о коме главы КНДР возникли из-за его редких появлений на публике.

В свою очередь, в российской Госдуме сочли сообщения о коме северокорейского лидера недостоверными. Так "Интерфаксу" заявил координатор группы по взаимодействию Госдумы и парламента КНДР Казбек Тайсаев. Он также отметил, что Северная Корея часто становится объектом подобных сообщений со стороны разного рода СМИ.

Ранее президент Соединённых Штатов сообщил, что у него хорошие отношения с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Американский лидер также добавил, что если бы он не стал главой государства, то между США и КНДР началась бы война.

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Алексей Дёмин
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