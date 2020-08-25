В Южной Корее считают, что Ким Чен Ын уже несколько месяцев в коме

Однако в стране-соседке не думают, что он мёртв.

Чан Сон Мин, помощник бывшего президента Южной Кореи Ким Дэ Чжуна, предполагает, что северокорейский лидер Ким Чен Ын серьёзно заболел и впал в кому на несколько месяцев, сообщает New York Post.

— Считаю, что он в коме, но не умер, — цитирует издание его слова.

Отмечается, что предположения о коме главы КНДР возникли из-за его редких появлений на публике.

В свою очередь, в российской Госдуме сочли сообщения о коме северокорейского лидера недостоверными. Так "Интерфаксу" заявил координатор группы по взаимодействию Госдумы и парламента КНДР Казбек Тайсаев. Он также отметил, что Северная Корея часто становится объектом подобных сообщений со стороны разного рода СМИ.