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Зеленский задумал смягчить условия въезда на Украину для белорусов

Ранее президент Незалежной призвал власти соседней страны провести новые выборы главы государства.

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Фото © EPA / SERGEY DOLZHENKO / ТАСС

Президент Украины Владимир Зеленский на совещании с кабмином относительно ситуации с распространением коронавируса выступил с предложением облегчить условия въезда в страну граждан Белоруссии.

Как мы можем запретить въезд белорусам, особенно принимая во внимание их крайне напряжённую внутриполитическую ситуацию? Думаю, что надо разумно прописать облегчённые условия въезда белорусов к нам, — приводит слова Зеленского его пресс-служба.

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Участники совещания, как отметили в офисе Зеленского, решили разработать "регламент запрета въезда на Украину сроком на 30 дней иностранных граждан из стран, попадающих в "красную зону" эпидемии". Запрет не будет касаться белорусов, а также водителей транзитного транспорта и представителей гуманитарных миссий.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал власти соседней страны провести новые выборы главы государства. Но в МИД Белоруссии заявили, что страна не нуждается в "заезженных советах" украинского президента.

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