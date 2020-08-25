Зеленский задумал смягчить условия въезда на Украину для белорусов

Президент Украины Владимир Зеленский на совещании с кабмином относительно ситуации с распространением коронавируса выступил с предложением облегчить условия въезда в страну граждан Белоруссии.

— Как мы можем запретить въезд белорусам, особенно принимая во внимание их крайне напряжённую внутриполитическую ситуацию? Думаю, что надо разумно прописать облегчённые условия въезда белорусов к нам, — приводит слова Зеленского его пресс-служба.

Участники совещания, как отметили в офисе Зеленского, решили разработать "регламент запрета въезда на Украину сроком на 30 дней иностранных граждан из стран, попадающих в "красную зону" эпидемии". Запрет не будет касаться белорусов, а также водителей транзитного транспорта и представителей гуманитарных миссий.