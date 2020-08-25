Адвокат потерпевших по делу Хачатурян: Сёстры обсуждали план избавления от отца за месяц до расправы

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За месяц до убийства Михаила Хачатуряна его дочери обсуждали со своими молодыми людьми план избавления от родителя. Об этом заявила адвокат потерпевшей стороны Юлия Нитченко, сославшись на переписки девушек.

Утверждения о насилии отца над дочерьми она назвала фантазиями, так как они не подтверждены переписками сестёр.

— Ни в одной из этих переписок мы не увидели оснований того, что он кого-то домогался, или какие-то упоминания вообще о сексуальном насилии, — сказала юрист.

Нитченко считает, что версия о насилии возникла после консультаций обвиняемых с адвокатами. Сегодня Бутырский суд в закрытом режиме рассматривает дело младшей из сестёр — Марии. Оно было выделено в отдельное производство, так как на момент расправы она была несовершеннолетней и, по результатам экспертизы, находилась в невменяемом состоянии.

Напомним, три сестры — Крестина, Ангелина и Мария — убили своего отца Михаила 27 июля 2018 года. Девушки нанесли ему множество ножевых ранений. Они уверяли, что мужчина над ними издевался, проявлял жестокость, совершал сексуальное насилие. По рассказам сестёр, отец держал их как личных рабынь и подзывал колокольчиком.