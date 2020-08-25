Притворилась, что родила. Девушка похитила чужого малыша, чтобы любовник женился на ней

Во вьетнамской провинции Бакинь местная жительница похитила двухлетнего ребёнка с целью убедить своего любовника жениться на ней, сообщает Saigon Online.

— 32-летняя Нгуйен Тхи Тху увидела в парке двухлетнего мальчика по имени Нгуйен Као Гиа Бао. Когда 37-летний отец ребёнка отвлёкся, Тху убедила Гиа Бао поехать поиграть с ней в арендованный ею дом. На следующее утро она увезла мальчика в провинцию Туенкуанг, где жил её любовник, — пишет издание.

Когда полицейские разыскали женщину, он объяснила, что у неё был выкидыш, о котором она не рассказала своему любовнику. Однако, чтобы тот не отменил свадьбу, ей понадобилось предъявить ребёнка. Она заботилась о малыше, поила, кормила и покупала подарки. Впрочем, любовник так и не поверил, что это их сын.