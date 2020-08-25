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Почти половина заведений России имеют название на английском

Такое название позволяет ассоциироваться с зарубежной кухней или известным иностранным блюдом.

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Фото © ТАСС / Усманов Замир

40% российских заведений по всей стране названы на английском языке. Об этом сообщает сервис доставки еды Delivery Club.

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Компания проанализировала названия более 28 тысяч подключённых к сервису ресторанов в более чем 250 городах России. Больше всего заведений с англоязычным названием — в Санкт-Петербурге, замыкает топ Екатеринбург.

Топ городов с ресторанами с англоязычным названием выглядит так:

  1. Санкт-Петербург — 43%
  2. Воронеж — 42%
  3. Волгоград — 42%
  4. Уфа — 40%
  5. Пермь — 39%
  6. Новосибирск — 38%
  7. Челябинск — 38%
  8. Ростов-на-Дону — 37%
  9. Красноярск — 37%
  10. Казань — 36%
  11. Самара — 36%
  12. Омск — 35%
  13. Нижний Новгород — 35%
  14. Екатеринбург — 31%

Delivery Club называет три причины именовать на английском. Во-первых, ресторан может содержать название популярного блюда, заимствованного из других языков. Во-вторых, крупнейшие сети питания имеют зарубежное происхождение. В-третьих, англоязычные названия часто выбирают для ресторанов, чётко специализирующихся на какой-либо зарубежной кухне.

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