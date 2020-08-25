Почти половина заведений России имеют название на английском

Россияне чаще платят чаевые курьерам. Сколько положено давать и дойдут ли деньги через приложения Курьерам сервисов доставки еды можно доплачивать чаевые прямо в приложении, и россияне активно пользуются этой возможностью. Лайф разбирался, сколько денег нужно оставлять и не отберёт ли их агрегатор, как было с "Яндекс.Такси".