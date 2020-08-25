Почти половина заведений России имеют название на английском

40% российских заведений по всей стране названы на английском языке. Об этом сообщает сервис доставки еды Delivery Club.
Россияне чаще платят чаевые курьерам. Сколько положено давать и дойдут ли деньги через приложенияКурьерам сервисов доставки еды можно доплачивать чаевые прямо в приложении, и россияне активно пользуются этой возможностью. Лайф разбирался, сколько денег нужно оставлять и не отберёт ли их агрегатор, как было с "Яндекс.Такси".
Компания проанализировала названия более 28 тысяч подключённых к сервису ресторанов в более чем 250 городах России. Больше всего заведений с англоязычным названием — в Санкт-Петербурге, замыкает топ Екатеринбург.
Топ городов с ресторанами с англоязычным названием выглядит так:
- Санкт-Петербург — 43%
- Воронеж — 42%
- Волгоград — 42%
- Уфа — 40%
- Пермь — 39%
- Новосибирск — 38%
- Челябинск — 38%
- Ростов-на-Дону — 37%
- Красноярск — 37%
- Казань — 36%
- Самара — 36%
- Омск — 35%
- Нижний Новгород — 35%
- Екатеринбург — 31%
Delivery Club называет три причины именовать на английском. Во-первых, ресторан может содержать название популярного блюда, заимствованного из других языков. Во-вторых, крупнейшие сети питания имеют зарубежное происхождение. В-третьих, англоязычные названия часто выбирают для ресторанов, чётко специализирующихся на какой-либо зарубежной кухне.