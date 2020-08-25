ЕГЭ по нескольким гуманитарным предметам собираются поменять

Федеральный институт педагогических измерений назвал документы, которыми будет регламентирована структура и содержание контрольных измерительных материалов (КИМ) по 15 предметам ЕГЭ в 2021 году.

Отмечается, что проекты документов станут основой для составления экзаменационных материалов. Также будущим участникам ЕГЭ и их учителям будет проще понять, что их ждёт на экзаменах в новом учебном году.

В 2021 году изменения не коснутся математики, физики, химии, географии, обществознания и иностранных языков. А вот по биологии время выполнения экзаменационной работы выросло с 210 до 235 минут. В русском языке изменены формулировка и способ предъявления одного из заданий и уточнены формулировка и критерии оценивания другого задания.

Также в документах уточнены и изменены задания по литературе и истории. Существенно изменены и ЕГЭ по информатике и ИКТ из-за перевода их в компьютерную форму.