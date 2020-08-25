Иногда переходят всякие границы. Путин поручил взять под контроль деятельность коллекторов

Президент России Владимир Путин встретился с директором Федеральной службы судебных приставов Дмитрием Аристовым. Они обсудили процесс реформирования службы, глава государства поручил взять под контроль деятельность коллекторских организаций.

По прогнозам главного судебного пристава страны, к концу 2021 года микрофинансовые и кредитные организации, сотрудники которых общаются с должниками, войдут в поднадзорную ведомству сферу по возврату задолженности. Для решения вопроса требуются как дополнительные кадры, так и финансирование — 400 человек и около 270 миллионов рублей ежегодно для содержания штата.

Путин поручил Аристову представить предложения по дополнительной численности сотрудников и финансированию и указал, что поэтапно всё должно быть сделано.

— Потому что то, с чем люди иногда сталкиваются в работе этих коллекторских организаций всех, — и подконтрольных вам, и неподконтрольных, — это просто переходит иногда всякие границы. Поэтому это совершенно точно надо брать под контроль, — объяснил российский лидер.

Аристов пообещал в ближайшие сроки завершить работу по этому вопросу.