Учёные назвали витамин, который помогает подавить рак лёгких

Учёные Московского государственного университета им. Ломоносова выяснили, что лекарственная форма витамина В1 — кокарбоксилаза — в высоких дозах может негативно влиять на клетки рака лёгких, не затрагивая здоровые, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Российского научного фонда.
Как отметили в университете, кокарбоксилаза — это фармакологическая форма витамина В1, широко применяемая в медицине при диабете, печёночной, почечной и сердечной недостаточности, а также ряде других заболеваний.
Кардиолог назвала витамины, которые следует принимать после излечения от коронавирусаКроме того, она дала несколько простых советов для тех, у кого обнаружили CoViD-19.
Исследование проводили на клетках в лаборатории. Работа выполнена при поддержке гранта Российского научного фонда и размещена в International Journal of Molecular Sciences. Отмечается, что теперь необходимы клинические исследования.