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Учёные назвали витамин, который помогает подавить рак лёгких

Исследование проводили на клетках в лаборатории, теперь нужны клинические испытания.

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Фото © Pixabay

Учёные Московского государственного университета им. Ломоносова выяснили, что лекарственная форма витамина В1 — кокарбоксилаза — в высоких дозах может негативно влиять на клетки рака лёгких, не затрагивая здоровые, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Российского научного фонда.

Как отметили в университете, кокарбоксилаза — это фармакологическая форма витамина В1, широко применяемая в медицине при диабете, печёночной, почечной и сердечной недостаточности, а также ряде других заболеваний.

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Кроме того, она дала несколько простых советов для тех, у кого обнаружили CoViD-19.

Исследование проводили на клетках в лаборатории. Работа выполнена при поддержке гранта Российского научного фонда и размещена в International Journal of Molecular Sciences. Отмечается, что теперь необходимы клинические исследования.

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