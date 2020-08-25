Состояние тяжёлое. Заразившуюся коронавирусом Тимошенко подключили к аппарату ИВЛ

Бывший премьер-министр Украины, лидер партии "Батьковщина" Юлия Тимошенко остаётся в стабильно тяжёлом состоянии. Её подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких, сообщает "РБК-Украина", ссылаясь на источник.

По данным информагентства, температура у политика не опускается ниже 39 градусов.