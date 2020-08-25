Врачи объяснили, кто может повторно заразиться коронавирусом

Повторно заразиться коронавирусом можно не всем и нечасто, и на это влияют индивидуальные особенности пациента, сообщает агентство городских новостей "Москва".

— Это связано с особенностями иммунитета при коронавирусной инфекции. Она по своей иммунологии, вообще, довольно сложная. Индивидуальное соотношение антител у человека разное, поэтому это очень трудно прогнозировать, — рассказал изданию вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн.

Такого же мнения придерживаются и в Минздраве. Так, главный инфекционист ведомства, профессор Сеченовского университета Владимир Чуланов заявил "Интерфаксу", что повторное заражение возможно только ввиду индивидуальных особенностей иммунной системы человека, например при ослабленном иммунитете, когда у переболевшего вырабатывается недостаточно антител.