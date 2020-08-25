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Врачи объяснили, кто может повторно заразиться коронавирусом

Такой эффект трудно прогнозировать, говорят врачи.

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Фото © Pixabay

Повторно заразиться коронавирусом можно не всем и нечасто, и на это влияют индивидуальные особенности пациента, сообщает агентство городских новостей "Москва".

Это связано с особенностями иммунитета при коронавирусной инфекции. Она по своей иммунологии, вообще, довольно сложная. Индивидуальное соотношение антител у человека разное, поэтому это очень трудно прогнозировать, — рассказал изданию вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн.

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Состояние Кара-оола стабильное, удовлетворительное.

Такого же мнения придерживаются и в Минздраве. Так, главный инфекционист ведомства, профессор Сеченовского университета Владимир Чуланов заявил "Интерфаксу", что повторное заражение возможно только ввиду индивидуальных особенностей иммунной системы человека, например при ослабленном иммунитете, когда у переболевшего вырабатывается недостаточно антител.

За последние сутки в РФ было выявлено 4696 новых случаев коронавирусной инфекции. Из них у 26,7% нет клинических проявлений болезни. Зафиксировано 120 смертей.

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