"Меня нет в списке трусливых адвокатов". Пашаев заявил, что "не сдаст" Ефремова

Адвокат актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев, который и сам обратился в правоохранительные органы с жалобой на угрозы, заявил, что не боится своих противников.
"В суд я шёл за правдой". Ефремов согласился признать вину при одном условииАртист выступал без адвоката и читал текст с бумажки.
— Меня так достали, вы не представляете. Многие не понимают, что я занимаюсь своей профессиональной деятельностью. Как будто это я преступление совершил! — заявил он в интервью телеканалу "360". — Им же нужны трусливые адвокаты, которые сдадут своего подзащитного, если их напугать. Меня в этом списке трусливых адвокатов нет.
Пашаев признался, что устал от внимания прессы и хотел бы, чтобы общественный резонанс утих хотя бы на время.
Пенсионерка-"спецагент" объяснила, зачем приходит на каждое заседание по делу ЕфремоваБабушка считает, что актёру нужен адвокат, "которого не будут забивать".
— Ещё этот придурок по всем телеканалам бегает, ещё больше тему разжигает и шоу устраивает. Я этого не понимаю, просто кошмар, — посетовал адвокат.
Напомним, что ранее актёр Михаил Ефремов, обвиняемый по делу о смертельном ДТП на Смоленской площади, отказался от услуг Пашаева и заявил, что найдёт адвокатов посильнее. Но в понедельник стало известно, что он передумал и опять назначил юриста своим защитником.