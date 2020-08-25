"Меня нет в списке трусливых адвокатов". Пашаев заявил, что "не сдаст" Ефремова

Адвокат актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев, который и сам обратился в правоохранительные органы с жалобой на угрозы, заявил, что не боится своих противников.

— Меня так достали, вы не представляете. Многие не понимают, что я занимаюсь своей профессиональной деятельностью. Как будто это я преступление совершил! — заявил он в интервью телеканалу "360". — Им же нужны трусливые адвокаты, которые сдадут своего подзащитного, если их напугать. Меня в этом списке трусливых адвокатов нет.

Пашаев признался, что устал от внимания прессы и хотел бы, чтобы общественный резонанс утих хотя бы на время.

— Ещё этот придурок по всем телеканалам бегает, ещё больше тему разжигает и шоу устраивает. Я этого не понимаю, просто кошмар, — посетовал адвокат.