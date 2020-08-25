Дочь Михаила Ефремова наплевала на всё происходящее и показала голое селфи из душа

19-летняя дочь обвиняемого в смертельном ДТП Михаила Ефремова не стесняется выражать себя. Девушка не боится смелых высказываний и экспериментов, а на этот раз решила удивить своих подписчиков в "Инстаграме" пикантным кадром. Анна-Мария поделилась в сториз фото, где позировала без одежды в ванной.

Наследница актёра прикрыла голую грудь руками, продемонстрировав не только фигуру, но и большую татуировку и новый цвет волос. А вскоре добавила ещё несколько эффектных кадров. Для одного из них девушка сделала тёмный контрастный макияж и оголила плечи. На другом — снова показала зону декольте, иронично отозвавшись о своём внешнем виде. При этом у себя на странице Анна заранее предупредила, что публикует материалы для пользователей старше 18 лет.