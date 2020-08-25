Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Дочь Михаила Ефремова наплевала на всё происходящее и показала голое селфи из душа

Наследница артиста предстала перед подписчиками в откровенном образе.

6420

Фото © Михаил Почуев / ТАСС, Instagram / amefremova

19-летняя дочь обвиняемого в смертельном ДТП Михаила Ефремова не стесняется выражать себя. Девушка не боится смелых высказываний и экспериментов, а на этот раз решила удивить своих подписчиков в "Инстаграме" пикантным кадром. Анна-Мария поделилась в сториз фото, где позировала без одежды в ванной.

Фото © Instagram / amefremova

Наследница актёра прикрыла голую грудь руками, продемонстрировав не только фигуру, но и большую татуировку и новый цвет волос. А вскоре добавила ещё несколько эффектных кадров. Для одного из них девушка сделала тёмный контрастный макияж и оголила плечи. На другом — снова показала зону декольте, иронично отозвавшись о своём внешнем виде. При этом у себя на странице Анна заранее предупредила, что публикует материалы для пользователей старше 18 лет.

Фото © Instagram / amefremova

Если я выгляжу как больной чахоткой викторианский мальчик, значит, я выгляжу отлично

Анна Мария Ефремова

Фото © Instagram / amefremova

Анна-Мария — дочь Михаила Ефремова от третьей жены, актрисы Ксении Качалиной. Брак артистов продлился всего четыре года. Ранее девушка заявляла, что мать подвергала её физическому насилию и злоупотребяла алкоголем.

Пора и честь знать. Чем занялись дети Михаила Ефремова после того, как он пережил инсульт

Актёр сейчас находится в больнице.

Выбор редакции

Loading...