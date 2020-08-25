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Малолетние блогеры строят из себя жертв холокоста, рисуя на лице синяки для вирусных видео в TikTok

Если у большинства до сих пор были вопросы к контенту в соцсети TikTok, после прочтения этого материала их станет ещё больше. Блогеры устроили маскарад с переодеваниями в жертв холокоста и кривляниями на камеру.

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Кадры из видео © Twitter / Mowgli_Lincoln

Последние недели на просторах "Тиктока" распространилась весьма тревожная тенденция. Юные блогеры в неуместных попытках "просветить людей" в вопросах истории холокоста устроили своеобразный "маскарад". В коротких роликах пользователи соцсети с нанесённым макияжем, имитирующим ожоги и синяки, рассказывают зрителю, как они умерли в Освенциме.

Видео © Twitter / Mowgli_Lincoln

Что ж, это всё началось в 1930-х, маму и меня отправили в концентрационный лагерь. Её отправили в газовые камеры, а меня избили и оставили на холоде, где я умерла от переохлаждения. Всё потому, что я еврейка

Цитата из видео

Конечно, хорошо, что молодое поколение помнит о бесчинствах, которые творились в нацистских лагерях смерти. Вот только у малолетних блогеров не хватает опыта, чтобы понять, что эта тема — ужасный повод для того, чтобы практиковаться в мейкапе и актёрском мастерстве.

Видео © Twitter / Mowgli_Lincoln

Конечно, подобные неуместные ролики не могли пройти незамеченными. Несмотря на то что каждая такая публикация набирает не один десяток лайков, по комментариям видно, что трезвомыслящие пользователи в соцсети ещё остались. Видимо, и сами создатели видео рано или поздно понимают, что сделали ерунду и удаляют сомнительные публикации.

Видео © Twitter / Mowgli_Lincoln

Пользователи "Твиттера" также обратили внимание на творчество тиктокеров. Mowgli_Lincoln создала тред с "выдающимися" роликами блогеров, и он тут же стал вирусным. Несколько тысяч людей обсудили ужасные попытки подростков обсудить проблему холокоста, но также отметили, что в соцсети можно найти и удачные варианты.

Правильно! А теперь можем мы, пожалуйста, прекратить делать холокост-тренды в "Тиктоке"? Это откровенный антисемитизм, и мы все позволяем этому продолжать существовать

Пользователь Twitter

Мне грустно, что люди действительно считают, что холокост — это тема для практики макияжа и актёрских способностей

Пользователь Twitter

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