Лера Кудрявцева снялась в бикини, честно показав, как выглядит её тело без фотошопа

49-летняя Лера Кудрявцева отдыхает в Турции вместе с маленькой дочкой. Артистка продемонстрировала уже несколько купальников, но один из снимков в "Инстаграме" вызвал особое оживление. На нём ведущая предстала в красном бикини и косынке в тон, расположившись на мягком диване.

Фото © Instagram / leratv

Обладательница ТЭФИ похвасталась стройной фигурой и длинными ногами, однако показала, что и она "живой человек". Кудрявцева не стала ретушировать кадр и скрывать от глаз подписчиков складки на талии.

Фото © Instagram / leratv

Но это ничуть не смутило преданных фанатов, которые готовы восхищаться своей любимицей в любом виде. Подписчики отметили, что у мамы двоих детей отличная фигура и выглядит она так, словно ест "молодильные яблоки".

Фигура огонь 🔥 🔥 🔥 И грудь шикарная своя👍👍👍 g.galina84

Фото © Instagram / leratv

Такая классная!!! Такая миниатюрная!! Такая стройная и позитивная мамочка🔥🔥🔥🔥🔥🔥 восторг marinatuman

Лера, какое у вас красивое тело 6735.nina