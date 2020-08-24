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Лера Кудрявцева снялась в бикини, честно показав, как выглядит её тело без фотошопа

Подписчикам пришёлся по душе эксперимент ведущей.

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Фото © Instagram / leratv

49-летняя Лера Кудрявцева отдыхает в Турции вместе с маленькой дочкой. Артистка продемонстрировала уже несколько купальников, но один из снимков в "Инстаграме" вызвал особое оживление. На нём ведущая предстала в красном бикини и косынке в тон, расположившись на мягком диване.

Фото © Instagram / leratv

Обладательница ТЭФИ похвасталась стройной фигурой и длинными ногами, однако показала, что и она "живой человек". Кудрявцева не стала ретушировать кадр и скрывать от глаз подписчиков складки на талии.

Фото © Instagram / leratv

Но это ничуть не смутило преданных фанатов, которые готовы восхищаться своей любимицей в любом виде. Подписчики отметили, что у мамы двоих детей отличная фигура и выглядит она так, словно ест "молодильные яблоки".

Фигура огонь 🔥 🔥 🔥 И грудь шикарная своя👍👍👍

g.galina84

Фото © Instagram / leratv

Такая классная!!! Такая миниатюрная!! Такая стройная и позитивная мамочка🔥🔥🔥🔥🔥🔥 восторг

marinatuman

Лера, какое у вас красивое тело

6735.nina

Поклонники готовы любоваться не только складочками ведущей, но и изрядно уменьшившейся грудью. В декабре артистка перенесла "агрессивную" операцию по удалению лопнувшего импланта и иссечению силикона из тканей.

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Бизнесвумен не стала скрывать особенности своего тела.

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