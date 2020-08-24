Лера Кудрявцева снялась в бикини, честно показав, как выглядит её тело без фотошопа

49-летняя Лера Кудрявцева отдыхает в Турции вместе с маленькой дочкой. Артистка продемонстрировала уже несколько купальников, но один из снимков в "Инстаграме" вызвал особое оживление. На нём ведущая предстала в красном бикини и косынке в тон, расположившись на мягком диване.
Обладательница ТЭФИ похвасталась стройной фигурой и длинными ногами, однако показала, что и она "живой человек". Кудрявцева не стала ретушировать кадр и скрывать от глаз подписчиков складки на талии.
Но это ничуть не смутило преданных фанатов, которые готовы восхищаться своей любимицей в любом виде. Подписчики отметили, что у мамы двоих детей отличная фигура и выглядит она так, словно ест "молодильные яблоки".
Фигура огонь 🔥 🔥 🔥 И грудь шикарная своя👍👍👍
g.galina84
Такая классная!!! Такая миниатюрная!! Такая стройная и позитивная мамочка🔥🔥🔥🔥🔥🔥 восторг
marinatuman
Лера, какое у вас красивое тело
6735.nina
Поклонники готовы любоваться не только складочками ведущей, но и изрядно уменьшившейся грудью. В декабре артистка перенесла "агрессивную" операцию по удалению лопнувшего импланта и иссечению силикона из тканей.