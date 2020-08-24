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Серябкина напомнила о былой славе, надев бикини, которое едва прикрывало грудь

Девушка не собирается терять звание секс-символа.

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Фото © Instagram / seryabkina

Темноволосая экс-участница Serebro скрасила подписчикам последние летние дни, выложив в "Инстаграм" горячий снимок. 35-летняя певица принимала солнечные ванны, высунувшись по пояс из воды и показав на камеру свой эффектный бюст.

Фото © Instagram / seryabkina

Серябкина надела маленькое чёрное бикини, которое едва прикрывало её соблазнительные формы. И, сощурившись, задумчиво смотрела вперёд.

Фото © Instagram / seryabkina

Такой подарок фанаты не могли оставить без внимания. Поклонники отметили, что девушка покорила их сердца, и поставили снимку 117 тыс. лайков менее чем за сутки. Однако некоторые указали, что певица даже купается с макияжем. Но защитники парировали выпад, заявив, что Ольга красива от природы и это ничем не испортить и никак не скрыть.

Ты управляешь нашими сердцами


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Фото © Instagram / seryabkina

Какая шикарная!😍😍😏😏😏


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Природная красота вне конкуренции


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После ухода из Serebro Ольга Серябкина пустилась в сольное плавание под псевдонимом Molly, но потом и вовсе решила выступать под собственным именем. Недавно артистка презентовала свой новый трек "Не стыдно". Однако уход из группы, которую продюсировал Максим Фадеев, сопровождался неожиданными откровениями. Так, ранее коллега артистки Елена Темникова заявила, что у Серябкиной и Фадеева был тайный роман. На что Ольга в свою очередь ответила шокирующим признанием: она встречалась не с продюсером, а с самой Темниковой.

Седокова надела настолько откровенный купальник, что даже у фанатов стали сдавать нервы

Певица приковывает к себе взгляды снова и снова.

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