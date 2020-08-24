Серябкина напомнила о былой славе, надев бикини, которое едва прикрывало грудь

Такой подарок фанаты не могли оставить без внимания. Поклонники отметили, что девушка покорила их сердца, и поставили снимку 117 тыс. лайков менее чем за сутки. Однако некоторые указали, что певица даже купается с макияжем. Но защитники парировали выпад, заявив, что Ольга красива от природы и это ничем не испортить и никак не скрыть.

После ухода из Serebro Ольга Серябкина пустилась в сольное плавание под псевдонимом Molly, но потом и вовсе решила выступать под собственным именем. Недавно артистка презентовала свой новый трек "Не стыдно". Однако уход из группы, которую продюсировал Максим Фадеев, сопровождался неожиданными откровениями. Так, ранее коллега артистки Елена Темникова заявила, что у Серябкиной и Фадеева был тайный роман. На что Ольга в свою очередь ответила шокирующим признанием: она встречалась не с продюсером, а с самой Темниковой.