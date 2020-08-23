"Это больно". Топ-модель объявила о разводе с мультимиллионером Белоцерковским

35-летняя топ-модель Полина Аскери сообщила о разводе с 66-летним бизнесменом Борисом Белоцерковским. В посте в "Инстаграме" актриса попросила фанатов с пониманием отнестись к произошедшему.
— Любой развод, даже обоюдный, — это больно, — пояснила журналистка.
Аскери подчеркнула, что безмерно благодарна теперь уже бывшему мужу за "три с лишним года семейной жизни". Ещё в апреле девушка признавалась, что разлука с Белоцерковским принесла положительные плоды. Топ-модель писала, что мультимиллионер стал относиться к ней с трепетом.
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