Снос водонапорной башни пошёл не по плану, и город накрыла "бетонная лавина" — видео

Инцидент произошёл в городе Диадема, штат Сан-Паулу, в воскресенье, 23 августа. Местных жителей заинтересовал снос башни. Многие посчитали, что взрывать бетон вместе с арматурой у основания — опасно. Почему-то обычные прохожие оказались более дальновидными, чем профессиональные строители. Башня упала, но не разрушилась. То, что произошло дальше, больше похоже на кадры блокбастеров.

Башня скатилась вниз с горы, раздавив собой больше десятка автомобилей. На кадрах видеозаписи, сделанной очевидцем, видно, как под огромный шум люди убегают подальше от "бетонной лавины". Благо пока информации о погибших в инциденте не поступает.

Занимавшемуся сносом подрядчику придётся заплатить сотни тысяч долларов в виде штрафа. Компания не приняла никаких мер предосторожности: ни ограждений, ни даже предупреждений местных жителей, но и это не самое ужасное.