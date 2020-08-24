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Снос водонапорной башни пошёл не по плану, и город накрыла "бетонная лавина" — видео

В городке на юго-востоке Бразилии строители пытались снести старую водонапорную башню. Но сооружение было построено на совесть. После взрыва оно упало и, не теряя формы, покатилось с горы, оставляя после себя лишь разрушения.

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Кадры из видео © YouTube / Militar sempre, pensamentos

Инцидент произошёл в городе Диадема, штат Сан-Паулу, в воскресенье, 23 августа. Местных жителей заинтересовал снос башни. Многие посчитали, что взрывать бетон вместе с арматурой у основания — опасно. Почему-то обычные прохожие оказались более дальновидными, чем профессиональные строители. Башня упала, но не разрушилась. То, что произошло дальше, больше похоже на кадры блокбастеров.

Видео © YouTube / Militar sempre, pensamentos

Башня скатилась вниз с горы, раздавив собой больше десятка автомобилей. На кадрах видеозаписи, сделанной очевидцем, видно, как под огромный шум люди убегают подальше от "бетонной лавины". Благо пока информации о погибших в инциденте не поступает.

Занимавшемуся сносом подрядчику придётся заплатить сотни тысяч долларов в виде штрафа. Компания не приняла никаких мер предосторожности: ни ограждений, ни даже предупреждений местных жителей, но и это не самое ужасное.

Фото © 9Gag

Как оказалось, компания-подрядчик в начале этого года получила контракт на снос двух башен, но успела разрушить только одну. Однако процесс заморозили из-за многочисленных нарушений. Но строители всё-таки вернулись на место сноса и продолжили работы, несмотря на то, что разрешения они так и не получили, пишут "Вести.ru".

Канье Уэст вырос в этом разрушенном доме и спустя годы купил его за 16,5 млн — фото изнутри

Глядя на фотографии этого дома, вряд ли кто-то может подумать, что его владелец — всемирно известный рэпер и бизнесмен Канье Уэст. Совсем недавно артист выкупил здание за 225 тысяч долларов (16,5 млн рублей).

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