Батюшка из Челябинска рассказал в TikTok, почему у россиян никогда не будет денег

Владимир Панарин, который теперь больше известен как Попблогер, — настоятель храма Пантелеймона Целителя, который располагается в Челябинске. Иерей ведёт свой YouTube-канал, на который подписано уже 24,6 тыс. человек. Но, чтобы стать ближе к молодёжи, батюшка завёл аккаунт в TikTok, где публикует ролики, надеясь направить юные сердца к Богу.

Видео © TikTok / popbloger

Одно из таких видео и разошлось по соцсетям. В нём Попблогер объяснил, почему в России люди небогаты — и это даже хорошо. По словам иерея, Бог создал нашу страну с обильными ресурсами, чтобы россияне могли жить припеваючи, но не дал много денег по простой причине. Дело в том, что богатые люди не так охотно делятся нажитым, как бедные. Люди, которые не имеют денег, чаще готовы помочь ближнему, а это прямой путь в Царствие Небесное.

Фото © YouTube / PopBloger

Это видео набрало в TikTok 27,3 тыс. просмотров, а остальные ролики батюшки понравились 212 тыс. человек. В них Попблогер рассказывает о православии, рассуждает на популярные темы и развенчивает мифы о духовенстве. Пользователям Сети особенно понравилось видео, в котором Владимир Панарин продекламировал стихи о том, что не все батюшки ездят на "мерседесах", но почему-то им всем это приписывают.

Фото © YouTube / PopBloger