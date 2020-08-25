"Самая горячая бабушка" рассказала, как ей удаётся оставаться молодой без помощи ботокса и пластики

49-летняя Джина Стюарт из Австралии не просто так считается самой сексуальной бабушкой в мире. Но идеальная внешность на самом деле не подарок судьбы, а результат упорной работы. Модель журналов для мужчин призналась, что ужасно боится иголок, поэтому уколы красоты и пластические операции для неё под запретом. Но за несколько лет Джина смогла выработать систему, которая неплохо работает — судя по облику самой модели, пишет Daily Star.

Фото © Instagram / ginastewartofficial

Многие косметологические процедуры женщина заменила на криотерапию. На три минуты Джина закрывается в капсулу, где её тело находится при минусовой температуре, достигающей –110 градусов. Такая встряска помогает взбодрить клетки и улучшить кровообращение. Модель замечает, что за один сеанс она теряет примерно 800 калорий. Но одной криотерапии недостаточно, в этом деле важен комплексный подход.

Фото © Instagram / ginastewartofficial

Джина подчёркивает, что необходимо заниматься спортом и следить за питанием. Она сидит на белковой диете, отдавая предпочтение куриному филе, брокколи и батату. От кофе и алкоголя женщина отказалась сразу, но иногда позволяет себе шоколад. Ещё в уходе за кожей Джина особенно выделяет масло шиповника, которым она натирает тело каждый день. Оно придаёт упругость коже и помогает ей восстанавливаться.

Фото © Instagram / ginastewartofficial