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Счастье, а не город. Малышева рассказала о первом впечатлении от Москвы после Нью-Йорка

Телеведущая не сразу смогла вернуться на родину.

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Фото © Геодакян Артём / ТАСС

Российская врач и телеведущая Елена Малышева поделилась первыми впечатлениями после возвращения в столицу, куда она приехала после визита в США.

Москва вот прям прекрасна, многолюдно. Открытая, все без масок, какие-то толпы людей, просто счастье, а не город, — сказала она в Instagram и добавила, что тут "неземная красота".

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По словам телеведущей, жители Нью-Йорка напуганы, хотя уровень заболеваемости на данный момент минимален.

Ранее телеведущая была в отпуске в Нью-Йорке, где живут её сыновья. Покинуть заграничный город Малышева смогла не сразу из-за ограничения на полёты в связи с коронавирусом.

Весной Малышева в эфире программы "Жить здорово!" рассказала, что у людей с ожирением и сахарным диабетом могут возникнуть "страшные" проблемы при коронавирусе.

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