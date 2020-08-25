Счастье, а не город. Малышева рассказала о первом впечатлении от Москвы после Нью-Йорка

Российская врач и телеведущая Елена Малышева поделилась первыми впечатлениями после возвращения в столицу, куда она приехала после визита в США.
— Москва вот прям прекрасна, многолюдно. Открытая, все без масок, какие-то толпы людей, просто счастье, а не город, — сказала она в Instagram и добавила, что тут "неземная красота".
"Всё парализовано страхом". Малышева рассказала о ситуации с коронавирусом в СШАПо словам телеведущей, жители Нью-Йорка напуганы, хотя уровень заболеваемости на данный момент минимален.
Ранее телеведущая была в отпуске в Нью-Йорке, где живут её сыновья. Покинуть заграничный город Малышева смогла не сразу из-за ограничения на полёты в связи с коронавирусом.
Весной Малышева в эфире программы "Жить здорово!" рассказала, что у людей с ожирением и сахарным диабетом могут возникнуть "страшные" проблемы при коронавирусе.