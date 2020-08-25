Счастье, а не город. Малышева рассказала о первом впечатлении от Москвы после Нью-Йорка

Российская врач и телеведущая Елена Малышева поделилась первыми впечатлениями после возвращения в столицу, куда она приехала после визита в США.

— Москва вот прям прекрасна, многолюдно. Открытая, все без масок, какие-то толпы людей, просто счастье, а не город, — сказала она в Instagram и добавила, что тут "неземная красота".

Ранее телеведущая была в отпуске в Нью-Йорке, где живут её сыновья. Покинуть заграничный город Малышева смогла не сразу из-за ограничения на полёты в связи с коронавирусом.