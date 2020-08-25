На Урале дети сняли с ручника отцовский пикап, слетели с горы и врезались в дом. Видео с места

Инцидент произошёл на трассе М-5 недалеко от города Сима Челябинской области. Дети, оставшиеся в Toyota Hilux без присмотра взрослых, случайно сняли машину с ручного тормоза, сообщает Ura.ru. Пикап скатился по крутому склону горы и протаранил частный дом.

— Машине буквально раздавило весь передок, спасатели доставали детей с помощью гидравлических ножниц и прочих подобных инструментов, — рассказал изданию очевидец.

У пострадавших детей зафиксированы ушибы и сотрясение мозга. Их увезли в Ашинскую районную больницу.

В ГУ МВД РФ по Челябинской области проводят проверку по факту аварии. По словам очевидцев, родители вышли из салона, чтобы сделать селфи на фоне живописного склона.