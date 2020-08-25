На Урале дети сняли с ручника отцовский пикап, слетели с горы и врезались в дом. Видео с места

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Инцидент произошёл на трассе М-5 недалеко от города Сима Челябинской области. Дети, оставшиеся в Toyota Hilux без присмотра взрослых, случайно сняли машину с ручного тормоза, сообщает Ura.ru. Пикап скатился по крутому склону горы и протаранил частный дом.
— Машине буквально раздавило весь передок, спасатели доставали детей с помощью гидравлических ножниц и прочих подобных инструментов, — рассказал изданию очевидец.
У пострадавших детей зафиксированы ушибы и сотрясение мозга. Их увезли в Ашинскую районную больницу.
В ГУ МВД РФ по Челябинской области проводят проверку по факту аварии. По словам очевидцев, родители вышли из салона, чтобы сделать селфи на фоне живописного склона.
Ранее сообщалось, что семья из Самарской области погибла в ДТП по дороге на отдых. Авария произошла, когда водитель легковушки выехал на полосу встречного движения.