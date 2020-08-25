В Петербурге ребёнок-инвалид отравился этанолом. На мать завели уголовное дело

В Петербурге завели уголовное дело на мать девятилетнего ребёнка-инвалида, отравившегося этанолом. Об этом со ссылкой на пресс-службу городского ГУ МВД России сообщает РИА "Новости".
Женщине вменяют оставление в опасности, она находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Её сын находится в реанимационном отделении.
Двухлетняя девочка отравилась спиртом из "фунфырика", который стащила у мамыВ Екатеринбурге ребёнка с острым отравлением этанолом доставили в детскую городскую больницу.
Как уточняется, мальчик был госпитализирован в реанимационное отделение с острым отравлением 22 августа. Его лежащим возле дома на Петергофском шоссе нашла прохожая, после чего вызвала врачей и полицейских.
Ранее в Петербурге подросток выпил бутылку водки и отравился этанолом. Его пришлось везти из школы в больницу.