В Петербурге ребёнок-инвалид отравился этанолом. На мать завели уголовное дело

В Петербурге завели уголовное дело на мать девятилетнего ребёнка-инвалида, отравившегося этанолом. Об этом со ссылкой на пресс-службу городского ГУ МВД России сообщает РИА "Новости".

Женщине вменяют оставление в опасности, она находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Её сын находится в реанимационном отделении.

Как уточняется, мальчик был госпитализирован в реанимационное отделение с острым отравлением 22 августа. Его лежащим возле дома на Петергофском шоссе нашла прохожая, после чего вызвала врачей и полицейских.