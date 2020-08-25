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В Петербурге ребёнок-инвалид отравился этанолом. На мать завели уголовное дело

Женщине вменяют оставление в опасности.

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Фото © Pixabay

В Петербурге завели уголовное дело на мать девятилетнего ребёнка-инвалида, отравившегося этанолом. Об этом со ссылкой на пресс-службу городского ГУ МВД России сообщает РИА "Новости".

Женщине вменяют оставление в опасности, она находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Её сын находится в реанимационном отделении.

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В Екатеринбурге ребёнка с острым отравлением этанолом доставили в детскую городскую больницу.

Как уточняется, мальчик был госпитализирован в реанимационное отделение с острым отравлением 22 августа. Его лежащим возле дома на Петергофском шоссе нашла прохожая, после чего вызвала врачей и полицейских.

Ранее в Петербурге подросток выпил бутылку водки и отравился этанолом. Его пришлось везти из школы в больницу.

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Инцидентом заинтересовались в правоохранительных органах.

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