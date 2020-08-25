Двое российских военных пострадали, попав под обстрел при патрулировании в Сирии

Российско-турецкий патруль подвергся обстрелу боевиков в южной части зоны деэскалации в сирийском Идлибе. Об этом говорится в сообщении Центра по примирению враждующих сторон. Обстрел вёлся из ручного гранатомёта. В результате двое наших военных получили лёгкие контузии и повреждён российский бронетранспортёр.

— Личный состав российской части патруля возвращён в пункт дислокации. Пострадавшим на месте оказана вся необходимая медицинская помощь, состояние их здоровья удовлетворительное, — сообщили в ведомстве.