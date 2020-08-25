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Двое российских военных пострадали, попав под обстрел при патрулировании в Сирии

Огонь вёлся из ручного гранатомёта, в результате повреждён один российский бронетранспортёр.

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Российско-турецкий патруль подвергся обстрелу боевиков в южной части зоны деэскалации в сирийском Идлибе. Об этом говорится в сообщении Центра по примирению враждующих сторон. Обстрел вёлся из ручного гранатомёта. В результате двое наших военных получили лёгкие контузии и повреждён российский бронетранспортёр.

Личный состав российской части патруля возвращён в пункт дислокации. Пострадавшим на месте оказана вся необходимая медицинская помощь, состояние их здоровья удовлетворительное, — сообщили в ведомстве.

Оставивший Сирию без электричества взрыв произошёл в результате теракта

Кто стоит за атакой, пока не ясно.

На прошлой неделе российский генерал-майор погиб и ещё двое военнослужащих получили ранения в результате взрыва мины южнее сирийского города Дейр-эз-Зор. Следственный комитет возбудил по данному факту уголовное дело.

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