Двое российских военных пострадали, попав под обстрел при патрулировании в Сирии

Российско-турецкий патруль подвергся обстрелу боевиков в южной части зоны деэскалации в сирийском Идлибе. Об этом говорится в сообщении Центра по примирению враждующих сторон. Обстрел вёлся из ручного гранатомёта. В результате двое наших военных получили лёгкие контузии и повреждён российский бронетранспортёр.
— Личный состав российской части патруля возвращён в пункт дислокации. Пострадавшим на месте оказана вся необходимая медицинская помощь, состояние их здоровья удовлетворительное, — сообщили в ведомстве.
Оставивший Сирию без электричества взрыв произошёл в результате терактаКто стоит за атакой, пока не ясно.
На прошлой неделе российский генерал-майор погиб и ещё двое военнослужащих получили ранения в результате взрыва мины южнее сирийского города Дейр-эз-Зор. Следственный комитет возбудил по данному факту уголовное дело.