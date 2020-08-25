Тихановская заявила, что в Белоруссии происходит "мирная революция"

В Белоруссии происходит "мирная революция", заявила бывший кандидат в лидеры республики Светлана Тихановская в ходе онлайн-выступления перед депутатами Европейского парламента.
— Мы не являемся больше оппозицией. Мы представляем большинство, — подчеркнула она.
Лавров не исключил заинтересованности Тихановской в дестабилизации обстановки в БелоруссииМинистр отметил, что всё чаще она делает заявления на английском языке.
Тихановская отметила, что речь идёт о демократической революции, которая по природе своей не является геополитической. Она указала, что белорусы борются за себя и за то, чтобы "свободно выбирать своих лидеров и решать собственную судьбу".
— Она ни пророссийская, ни антироссийская, ни проевропейская, ни антиевропейская, — добавила экс-кандидат.
Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента, с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко. Оппозиция отказалась признавать такие итоги и объявила о создании Координационного совета по передаче власти. Лукашенко назвал это попыткой захвата власти. Кроме того, он обвинил западные страны во вмешательстве во внутренние дела страны и неоднократно заявлял о наращивании сил НАТО у границы с Белоруссией. Руководство Североатлантического альянса отрицает переброску своих войск на Восток.