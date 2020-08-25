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Тихановская заявила, что в Белоруссии происходит "мирная революция"

Экс-кандидат в президенты считает, что вместе с соратниками она представляет большинство, а не оппозицию.

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Светлана Тихановская. Фото © AP Photo / Mindaugas Kulbis / ТАСС

В Белоруссии происходит "мирная революция", заявила бывший кандидат в лидеры республики Светлана Тихановская в ходе онлайн-выступления перед депутатами Европейского парламента.

Мы не являемся больше оппозицией. Мы представляем большинство, — подчеркнула она.

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Министр отметил, что всё чаще она делает заявления на английском языке.

Тихановская отметила, что речь идёт о демократической революции, которая по природе своей не является геополитической. Она указала, что белорусы борются за себя и за то, чтобы "свободно выбирать своих лидеров и решать собственную судьбу".

Она ни пророссийская, ни антироссийская, ни проевропейская, ни антиевропейская, — добавила экс-кандидат.

Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента, с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко. Оппозиция отказалась признавать такие итоги и объявила о создании Координационного совета по передаче власти. Лукашенко назвал это попыткой захвата власти. Кроме того, он обвинил западные страны во вмешательстве во внутренние дела страны и неоднократно заявлял о наращивании сил НАТО у границы с Белоруссией. Руководство Североатлантического альянса отрицает переброску своих войск на Восток.

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Она заверила, что оппозиция будет и дальше требовать "беспристрастного расследования преступлений, совершённых властями".

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