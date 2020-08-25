Тихановская заявила, что в Белоруссии происходит "мирная революция"

— Мы не являемся больше оппозицией. Мы представляем большинство , — подчеркнула она.

Министр отметил, что всё чаще она делает заявления на английском языке.

Лавров не исключил заинтересованности Тихановской в дестабилизации обстановки в Белоруссии Министр отметил, что всё чаще она делает заявления на английском языке.

Тихановская отметила, что речь идёт о демократической революции, которая по природе своей не является геополитической. Она указала, что белорусы борются за себя и за то, чтобы "свободно выбирать своих лидеров и решать собственную судьбу".