"Не хочу, чтобы с вами торчи какие-то были". Брат сестёр Хачатурян пытался оградить их от плохой компании

Сергей Хачатурян, старший брат Марии, Ангелины и Крестины, обвиняемых в убийстве отца-тирана, похоже, был в курсе подробностей их личной жизни и даже пытался уберечь их от плохой компании. Об этом сообщает телеканал "360", в распоряжении которого оказалась переписка молодого человека с его средней сестрой.
СМИ опубликовали переписку, в которой сёстры Хачатурян рассказали о своей тайной жизниОни также жаловались на упрёки со стороны своего отца.
Из опубликованных сообщений следует, что одна из девочек закрутила роман с неким парнем по кличке Цыган. Сергею это не нравилось, и он просил сестёр не допускать в своём окружении сомнительных кавалеров.
— Не хочу, чтоб какие-то торчи с вами были <…> Просто вы мои сестры, и я за вас убью, — пишет он.
"Твари, мрази, грязные собаки". Появилось новое видео, где Михаил Хачатурян отчитывает дочерейТри девушки убили своего отца 27 июля 2018 года.
Напомним, три сестры — Крестина, Ангелина и Мария — убили своего отца Михаила 27 июля 2018 года. Девушки нанесли ему множество ножевых ранений. Они уверяли, что мужчина над ними издевался, проявлял жестокость, совершал сексуальное насилие. По рассказам сестёр, отец держал их как личных рабынь и подзывал колокольчиком.