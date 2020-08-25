"Не хочу, чтобы с вами торчи какие-то были". Брат сестёр Хачатурян пытался оградить их от плохой компании

Сергей Хачатурян, старший брат Марии, Ангелины и Крестины, обвиняемых в убийстве отца-тирана, похоже, был в курсе подробностей их личной жизни и даже пытался уберечь их от плохой компании. Об этом сообщает телеканал "360", в распоряжении которого оказалась переписка молодого человека с его средней сестрой.

Из опубликованных сообщений следует, что одна из девочек закрутила роман с неким парнем по кличке Цыган. Сергею это не нравилось, и он просил сестёр не допускать в своём окружении сомнительных кавалеров.

— Не хочу, чтоб какие-то торчи с вами были <…> Просто вы мои сестры, и я за вас убью, — пишет он.