"Во мне течёт голубая кровь". Бузова заявила, что у неё дворянские корни

Телеведущая, дизайнер, певица и актриса Ольга Бузова с гордостью рассказала о своей родословной. Артистка нарисовала семейное древо и сообщила, что в её роду были представители голубых кровей. Она уверена, что её происхождение снова доказывает её уникальность и неподражаемость, пишет StarHit.
Я рисовала своё древо. У меня есть и украинские корни. Вообще, у меня все в роду были славяне — дворяне, священники. Во мне течёт голубая кровь
Ольга Бузова
Бузова также назвала себя в шоу-бизнесе исключительной. Она указала, что горда за свой хит "Мало половин", который обрёл популярность среди телезрителей и слушателей.
"Сатанистка?!" В Сети удивились тому, как крестится Ольга БузоваПевицу также заподозрили в связях с масонами.
— Именно с этой песней я положила эру танцевальных флешмобов в России, — резюмировала исполнительница.
Ранее Лайф публиковал видео, на котором Киркоров на глазах у толпы стащил платье с Ольги Бузовой, пока она исполняла жаркий танец.
Ольга Бузова — бывшая участница, а ныне ведущая реалити-шоу "Дом-2". Она также снялась в сериале "Бедные люди" и ряде других телевизионных проектов, является писательницей, певицей, модельером и бизнес-леди. Подробнее о биографии Бузовой читайте на сайте uznayvse.ru.