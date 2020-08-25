"Во мне течёт голубая кровь". Бузова заявила, что у неё дворянские корни

Телеведущая, дизайнер, певица и актриса Ольга Бузова с гордостью рассказала о своей родословной. Артистка нарисовала семейное древо и сообщила, что в её роду были представители голубых кровей. Она уверена, что её происхождение снова доказывает её уникальность и неподражаемость, пишет StarHit.

Я рисовала своё древо. У меня есть и украинские корни. Вообще, у меня все в роду были славяне — дворяне, священники. Во мне течёт голубая кровь Ольга Бузова

Бузова также назвала себя в шоу-бизнесе исключительной. Она указала, что горда за свой хит "Мало половин", который обрёл популярность среди телезрителей и слушателей.

— Именно с этой песней я положила эру танцевальных флешмобов в России, — резюмировала исполнительница.

Ранее Лайф публиковал видео, на котором Киркоров на глазах у толпы стащил платье с Ольги Бузовой, пока она исполняла жаркий танец.