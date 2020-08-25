Загитова всех обманула. Махнула рукой на возвращение в спорт и выбрала шоу-бизнес

В этот странный коронавирусный сезон этапы Кубка России по фигурному катанию получат намного больше внимания, чем обычно. Всё логично: летать никуда возможности нет, а соревноваться надо, ведь серию Гран-при и главные старты никто не отменял (пока). Поэтому все топовые спортсмены нашей страны поедут в Сызрань, Сочи, Казань и Москву, чтобы принять участие в национальном кубке, который будет служить отбором на чемпионат России. Вот как фигуристки распределились по этапам турнира:

Сызрань (18–22 сентября): Анна Щербакова, Евгения Медведева. Москва (10–13 октября): Александра Трусова, Евгения Медведева. Сочи (23–27 октября): Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева, Анастасия Гулякова, Софья Самодурова. Казань (8–12 ноября): Алёна Косторная, Александра Трусова, Софья Самодурова. Москва (5–8 декабря): Алёна Косторная, Елизавета Туктамышева, Ксения Синицына, Анастасия Гулякова.

Видите среди этой россыпи звёзд олимпийскую чемпионку Алину Загитову? Всё верно, её там нет. И это не просто какой-то турнир. Кубок России в этом году — билет в сезон. Пропуск этого старта означает невозможность принять участие в чемпионате страны, который в свою очередь является отбором на чемпионаты Европы и мира. То есть у Загитовой минус ещё один сезон. Или уже скорее минус карьера.

Конечно, фигуристка прямо не говорила, что вернётся в профессиональный спорт в этом сезоне, но абсолютное большинство болельщиков в это верило. И это была не слепая вера, действующая чемпионка мира постоянно оставляла им намёки! Казалось, что сложить два и два довольно просто, но Алина снова всех переиграла. Чтобы понять, что череда событий вела совсем не к такому итогу, давайте взглянем на таймлайн цитат самой чемпионки.

13 декабря 2019 года — "Я никуда не ухожу, но я не участвую в чемпионате России. Я буду участвовать во многих шоу, я остаюсь на льду. Я буду также тренироваться, и это даже хорошо, потому что я буду искать себя, учить новые элементы, новые заходы на прыжки. И я остаюсь вместе с тренерами, с которыми мы прошли такой долгий путь, целую Олимпиаду".

— "Я никуда не ухожу, но я не участвую в чемпионате России. Я буду участвовать во многих шоу, я остаюсь на льду. Я буду также тренироваться, и это даже хорошо, потому что я буду искать себя, учить новые элементы, новые заходы на прыжки. И я остаюсь вместе с тренерами, с которыми мы прошли такой долгий путь, целую Олимпиаду". 15 декабря 2019 года — "Ни о каком "уходе" или "завершении" я даже не думаю. Как спортсмен, добившийся всех возможных первых мест, я хочу быть на высшем пьедестале, а для этого мне надо тренироваться ещё больше и ещё сильнее. Я по-прежнему в сборной России и по-прежнему могу выступать за свою страну на международных соревнованиях".

— "Ни о каком "уходе" или "завершении" я даже не думаю. Как спортсмен, добившийся всех возможных первых мест, я хочу быть на высшем пьедестале, а для этого мне надо тренироваться ещё больше и ещё сильнее. Я по-прежнему в сборной России и по-прежнему могу выступать за свою страну на международных соревнованиях". 29 декабря 2019 года — "Тренер спортсменки Этери Тутберидзе рассказала, что на днях Алина прислала ей СМС, где написала, что уже соскучилась по соревнованиям".

— "Тренер спортсменки Этери Тутберидзе рассказала, что на днях Алина прислала ей СМС, где написала, что уже соскучилась по соревнованиям". 13 февраля 2020 года — "Продолжаю тренироваться в "Хрустальном" по 12 часов в день".

— "Продолжаю тренироваться в "Хрустальном" по 12 часов в день". 18 февраля 2020 года — "Сейчас я могу сказать, что соскучилась по катанию. Это получилось достаточно быстро, я даже и не думала, что это случится настолько быстро. На следующий сезон я попытаюсь выйти на новый уровень и вернуться к соревнованиям".

И это не считая кучи видео домашних тренировок, включения в состав сборной России и триумфального (как казалось) возвращения на лёд Новогорска после карантина. Конечно, Загитова ничем не обязана фанатам и, как говорил Аршавин, наши ожидания — это наши проблемы. Это правда. Но о том, как, мягко говоря, стремительно меняются планы олимпийской чемпионки, говорит, например, такой факт: в мае 2020 года она заявляла, что собирается поступать в Российский государственный университет физической культуры и стать тренером, как Этери Тутберидзе. В августе Загитову зачислили на журфак РАНХиГС. Как говорится, вопросов больше нет...

В итоге, как бы ни печально было это признавать, но Загитова превращается в другую олимпийскую чемпионку — Аделину Сотникову, которая кормила нас завтраками о своём возвращении на лёд добрых пять лет! Да, каждый спортсмен сам решает, что делать со своей жизнью и карьерой, но по отношению к фанатам это всё-таки лицемерие и вот почему.

Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Если даже отбросить этическую сторону вопроса, где спортсмен, а тем более чемпион должен постоянно доказывать своё право находиться на Олимпе, посмотрим на сухие факты: Загитова остаётся членом сборной России. То есть получает зарплату от Федерации фигурного катания, тренируется вместе с другими спортсменами, занимает лёд, время тренеров. И всё это, по сути, ради выступлений в шоу! Не отдаёт ли фальшью?

Не говоря уже о том, что о планах спортивной гордости страны мы, по сути, узнаём из списков на сайте федерации. В интервью глянцевым журналам Алина говорит красивые слова, а своим болельщикам сказать всё как есть боится. Или просто не хочет. А всё почему? Правильно, ради собственной карьеры, но уже не на льду, а в шоу-бизнесе.

Загитова за последний год сделала гигантский шаг от спорта в сторону гламура. Она сколотила миллион долларов за минувший сезон — и всё благодаря рекламе. А куча брендов, с которыми сотрудничает Алина, не хочет работать с бывшей спортсменкой. Поэтому она не завершает карьеру, а приостанавливает. Мы до последнего верили, что Алина "не из этих", что если она сказала, то точно сделает. Но в итоге получается, что её аккуратные половинчатые формулировки — это то же самое, что обещания чиновников. Не зря ведь она в Академию государственной службы поступила — готовый депутат.

Самые ярые фанаты и доблестные защитники чести Алины сейчас воскликнут: но это всё ничего не значит, она ещё может возобновить карьеру! Да и контрольные прокаты сборной России впереди, где Алина (вроде бы) собирается участвовать. Но в фигурном катании чем дальше, тем сложнее. Даже в момент своего ухода Загитова была намного технически слабее своих конкуренток, и, как бы многие ни обожали её катание, она просто не сможет бороться за первые места со своим нынешним набором прыжков. А занимать последние, кажется, слишком больно для Алины, ведь именно после такого случая она мгновенно объявила о своей "приостановке".