"Хочу вдвое больше денег. Скоро я буду в UFC". Боец Шторм Шлеменко рассказал Лайфу о бое с "палачом" Емельяненко

— Александр, сейчас в России самым хайповым бойцом, безусловно, является Магомед Исмаилов. Которому, в принципе, до окончания карьеры осталось провести три крупных боя. Это реванши с Минеевым, Токовым и, конечно, бой с тобой. В недавнем интервью Хабиб Нурмагомедов отметил, что лично для него наиболее интересно было бы взглянуть на ваш поединок. Расскажи, насколько тебе интересен этот бой со спортивной точки зрения, если убрать в сторону финансовый вопрос?

— Сразу хочу сказать, что меня постоянно спрашивают про финансовую часть этого боя… А какие финансы? Здесь речи вообще пока нет, где драться, как драться, когда драться. Какие условия… Даже близко это всё не обговаривалось. Даже нет понимания, какая это может быть организация. Здесь речи про финансы вообще не идёт. Это пока что всё домыслы. Да, однозначно этот бой интересен всем, в том числе и Хабибу. Я считаю, что бой со мной намного интереснее, чем поединки Исмаилова с Минеевым, Токовым. Но это моё мнение. С точки зрения спортивной составляющей, наверное, этот бой также вызывает интерес. Мага — хороший боец, он это доказал. В целом победа над таким бойцом, она в принципе значима. Именно для меня. В России, в странах СНГ, это очень было бы значимо.

— Не секрет, что Исмаилов — мастер своеобразного трештокинга. Так было с Минеевым, так было с Василевским и, конечно, с Емельяненко. В отношении тебя это сложно представить. С другой стороны, считаешь ли ты, что вам вообще нужен трештокинг, раскрутка, учитывая ваши имена и статус?

— В том-то и дело, что если посмотреть опросы зрителей, то этот бой очень интересен всем. Как таковой жёсткой раскрутки, мне кажется, в этом бою не требуется. Это огромный заголовок, который привлечёт к себе огромное внимание. Если посмотреть на тот же трештокинг, который делает Мага, это нормальный абсолютно трештокинг, без оскорблений. Единственное, с Минеевым у них были какие-то личные моменты, неприязнь, а так это довольно адекватный шуточный юмор. Но наше противостояние и без специальной раскрутки интересно.

— Вернёмся всё же к финансовому вопросу. Сколько должен стоить ваш бой? Во сколько ты оцениваешь свой гонорар в поединке с Исмаиловым?

— Это как минимум в два раза больше, чем я до этого получал. Это не рядовой бой, это очень громкая обложка, которая, по сути, может затмить любую другую в России.

— Ты говорил, что ты в шаге от подписания контракта с UFC. Тебе необходимо одержать одну-две победы, и не важно, над кем именно. Насколько оправдан будет риск принять бой с Исмаиловым в такой ситуации?

— Да, я говорил, что иду именно в сторону UFC. Победа над Магой не приблизит меня к UFC, это я могу сказать однозначно. Вернее, она приблизит, но ровно настолько, насколько меня приблизит победа над любым соперником. Поражение, конечно, отодвинет… К сожалению, у меня есть обидное поражение во Владивостоке, вот это и является на данный момент препятствием на пути к подписанию. Но я иду, двигаюсь к этой цели, я всё равно до неё дойду. Через бой с Магой, без боя с ним, неважно. Рано или поздно я там окажусь.

— Ты провёл достаточно богатую карьеру, дрался на олдскульных площадках и был чемпионом в промоушене номер два на планете. А что дальше? Какая у тебя стоит цель на остаток карьеры: попасть в UFC, постараться стать там чемпионом, или важнее обеспечить своё будущее, выступая там, где больше всего платят?