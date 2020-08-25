Вокалистка Little Big снялась топлес для мужского журнала, и оторвать взгляд от этого фото невозможно

29-летняя Софья Таюрская может похвастаться не только музыкальными талантами, но и потрясающей фигурой. Что девушка и не постеснялась сделать, приняв участие в съёмке для журнала Maxim. Обложку журнала певица продемонстрировала ещё пару дней назад, представ перед фанатами в прозрачном купальнике, который ничего не прикрыл. А теперь дров в огонь добавили и остальные участники группы Little Big, показав ещё один снимок с фотосессии.

Фото © Instagram / littlebigband

На нём звезда из Иркутска превзошла все самые смелые чаяния фанатов. Для съёмки Софья выбрала чёрный купальник, топ от которого решила не надевать. Чёрные лакированные сапоги и прозрачные перчатки дополнили соблазнительный образ. Закатный фон и жёлтое освещение придали снимку винтажности и жара, напомнив фанатам певицы, за что они её так любят.

Фото © Instagram / sonyatayurskaya

Просто пожар🔥 epis1308

Фото © Instagram / sonyatayurskaya