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Вокалистка Little Big снялась топлес для мужского журнала, и оторвать взгляд от этого фото невозможно

Красотой Софьи участники похвалились в официальном аккаунте группы в "Инстаграме".

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Фото © Instagram / littlebigband

29-летняя Софья Таюрская может похвастаться не только музыкальными талантами, но и потрясающей фигурой. Что девушка и не постеснялась сделать, приняв участие в съёмке для журнала Maxim. Обложку журнала певица продемонстрировала ещё пару дней назад, представ перед фанатами в прозрачном купальнике, который ничего не прикрыл. А теперь дров в огонь добавили и остальные участники группы Little Big, показав ещё один снимок с фотосессии.

Фото © Instagram / littlebigband

На нём звезда из Иркутска превзошла все самые смелые чаяния фанатов. Для съёмки Софья выбрала чёрный купальник, топ от которого решила не надевать. Чёрные лакированные сапоги и прозрачные перчатки дополнили соблазнительный образ. Закатный фон и жёлтое освещение придали снимку винтажности и жара, напомнив фанатам певицы, за что они её так любят.

Фото © Instagram / sonyatayurskaya

Просто пожар🔥

epis1308

Ух, горячо🔥

_milltray_

Моё почтение🔥

kovaleva_red

Фото © Instagram / sonyatayurskaya

В комментариях пользователи "Инстаграма" вспомнили, что Софья не всегда была такой сногсшибательной. Оказалось, певица долгое время боролась с лишним весом. Но теперь ей удалось похудеть на 15 килограммов. Девушка рассказывала, что никаких особых диет у неё не было, просто она следила за своим питанием и ела в меру.

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Чтобы ещё сильнее отвлечь подписчиков, певица выбрала такой цвет купальника, который почти слился с её кожей.

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