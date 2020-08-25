Вокалистка Little Big снялась топлес для мужского журнала, и оторвать взгляд от этого фото невозможно

29-летняя Софья Таюрская может похвастаться не только музыкальными талантами, но и потрясающей фигурой. Что девушка и не постеснялась сделать, приняв участие в съёмке для журнала Maxim. Обложку журнала певица продемонстрировала ещё пару дней назад, представ перед фанатами в прозрачном купальнике, который ничего не прикрыл. А теперь дров в огонь добавили и остальные участники группы Little Big, показав ещё один снимок с фотосессии.
Фото © Instagram / littlebigband
На нём звезда из Иркутска превзошла все самые смелые чаяния фанатов. Для съёмки Софья выбрала чёрный купальник, топ от которого решила не надевать. Чёрные лакированные сапоги и прозрачные перчатки дополнили соблазнительный образ. Закатный фон и жёлтое освещение придали снимку винтажности и жара, напомнив фанатам певицы, за что они её так любят.
Просто пожар🔥
Ух, горячо🔥
Моё почтение🔥
В комментариях пользователи "Инстаграма" вспомнили, что Софья не всегда была такой сногсшибательной. Оказалось, певица долгое время боролась с лишним весом. Но теперь ей удалось похудеть на 15 килограммов. Девушка рассказывала, что никаких особых диет у неё не было, просто она следила за своим питанием и ела в меру.