Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Оставила ребёнка без присмотра и ушла курить. В Челябинской области будут судить мать выпавшего из окна малыша

Мальчика спасли врачи.

213

Фото © Pixabay

Жительницу Миасса будут судить за причинение тяжкого вреда здоровью сына по неосторожности. Двухлетний мальчик, оставленный без присмотра, выпал из окна шестого этажа и получил множественные переломы, разрывы и ушибы внутренних органов, передаёт 74.RU.

Как уточнил представитель СКР, женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, отлучилась покурить. При этом она оставила ребёнка в квартире, где было открыто окно. Малыш забрался на подоконник и выпал на улицу.

В Астрахани шестилетняя девочка разбилась насмерть, выпав из окна со своей собакой

Родители в это время находились в соседней комнате.

Сейчас ребёнок, которого спасли медики областной детской клинической больницы, продолжает амбулаторное лечение, он живёт с матерью. Родительнице грозит штраф в размере до 80 тысяч рублей.

Ранее в Магнитогорске пятилетний мальчик выпал из окна седьмого этажа и выжил.

Выбор редакции

Loading...