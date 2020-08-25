Оставила ребёнка без присмотра и ушла курить. В Челябинской области будут судить мать выпавшего из окна малыша

Жительницу Миасса будут судить за причинение тяжкого вреда здоровью сына по неосторожности. Двухлетний мальчик, оставленный без присмотра, выпал из окна шестого этажа и получил множественные переломы, разрывы и ушибы внутренних органов, передаёт 74.RU.

Как уточнил представитель СКР, женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, отлучилась покурить. При этом она оставила ребёнка в квартире, где было открыто окно. Малыш забрался на подоконник и выпал на улицу.

Сейчас ребёнок, которого спасли медики областной детской клинической больницы, продолжает амбулаторное лечение, он живёт с матерью. Родительнице грозит штраф в размере до 80 тысяч рублей.