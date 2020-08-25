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В Греции экипаж парома спас девочку, которую унёс в открытое море надувной единорог — видео

Капитан заметил юную купальщицу почти в полукилометре от берега.

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Видео © Twitter.com/tengo_69

Экипаж парома спас пятилетнюю девочку, которая дрейфовала на надувном единороге в водах Коринфского залива у побережья Греции. Капитан заметил ребёнка примерно в пяти сотнях метров от берега. Аккуратный манёвр позволил парому безопасно сблизиться с юной купальщицей, после чего моряки подняли её на аппарель судна. Спасательную операцию сняли на камеру очевидцы. Похоже, что среди пассажиров были наши сограждане — за кадром слышна русская речь.

Местные СМИ сообщают, что ребёнок не пострадал, хотя и был очень сильно напуган и "находился в шоковом состоянии". А вот очевидцы говорят, что малышка, напротив, нисколько не испугалась и, кажется, вполне наслаждалась плаванием в открытом море, а затем и всеобщим вниманием.

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Там заверили, что о превышении допустимой концентрации речи не идёт.

Ранее Лайф рассказывал, как в Краснодарском крае пятилетняя девочка уснула и уплыла на надувном лебеде в открытое море. Но про опасное путешествие малышка даже не вспомнит, поскольку во время спасательной операции она продолжала мирно спать.

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