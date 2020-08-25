ФАС возбудила дело против Lindt из-за разного качества шоколада в России и Европе

Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении производителя шоколада Lindt из-за различий в качестве продукта, реализуемого в РФ и Западной Европе, говорится в сообщении ведомства.
— В шоколаде, который реализуется под одним и тем же брендом на территории России и в странах Западной Европы, обнаружены качественные различия, — отмечается в сообщении.
В ФАС указали, что в декабре 2019 года ведомство предупредило ООО "Линдт унд Шпрюнгли (Раша)" о необходимости прекращения действий, нарушающих антимонопольное законодательство.
Продуктовый расизм? Почему российский шоколад, Persil и Ariel хуже европейскихФедеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело против Procter & Gamble. Есть также претензии к компаниям Henkel и Lindt. Ведомство углядело в деятельности перечисленных организаций нарушение закона о защите конкуренции. Выяснилось, что некоторые импортируемые в Россию продукты этих производителей отличаются от тех, что продаются в Европе. Причём в худшую сторону. Потребители, разумеется, об этом не предупреждаются. Подробнее рассказываем, чем различаются две версии, например, Ariel, а заодно вспоминаем про другие подобные разбирательства.
По ходатайствам компании ФАС продлила срок исполнения предупреждения до 31 июля этого года, но компания так и не представила сведения о его исполнении. В результате ФАС возбудила дело по признакам нарушения закона "О защите конкуренции".
При продвижении шоколада компания делала акценты на традиции производства, высокую репутацию и гарантированное качество, подчёркивают в ФАС. По мнению ведомства, эти сведения на упаковках формируют у потребителя впечатление, что ему предлагается товар, какой производится и реализуется в странах Западной Европы. Это может вести к перераспределению спроса на рынке и получению необоснованной выгоды, что, в свою очередь, плохо сказывается на конкуренции.