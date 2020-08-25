ФАС возбудила дело против Lindt из-за разного качества шоколада в России и Европе

Продуктовый расизм? Почему российский шоколад, Persil и Ariel хуже европейских Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело против Procter & Gamble. Есть также претензии к компаниям Henkel и Lindt. Ведомство углядело в деятельности перечисленных организаций нарушение закона о защите конкуренции. Выяснилось, что некоторые импортируемые в Россию продукты этих производителей отличаются от тех, что продаются в Европе. Причём в худшую сторону. Потребители, разумеется, об этом не предупреждаются. Подробнее рассказываем, чем различаются две версии, например, Ariel, а заодно вспоминаем про другие подобные разбирательства.