Почему Зеленский решил дать совет Лукашенко и как отреагировал Батька на его предложения

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что бы он сделал для урегулирования белорусского политического кризиса, если бы оказался на месте Александра Лукашенко.

— Давайте представим, что я уверен в себе, я уверен в выборе народа. Я — уверенный человек. Как можно всех успокоить? Я бы точно сказал: через месяц — новые выборы. Я иду. Идите, кто хочет. Международные наблюдатели — я всех бы пригласил, всех. И сказал бы народу Беларуси: пожалуйста, выбирайте. И после такого результата не было бы вопросов ни у кого. Я в этом уверен. Если бы Александр Григорьевич победил, он бы победил. А если победил бы кто-то другой, значит, кто-то другой. Но всё было бы спокойно, без крови, честно и вошло бы в историю, — сказал президент Украины.

Доцент Финансового университета Геворг Мирзаян полагает, что подобное высказывание Зеленского — это ясный знак Лукашенко, что он слишком заигрался с Украиной и все его попытки настроить отношения оказались пустыми.

— Александр Григорьевич уже отреагировал, сообщив, чтобы Зеленский своими делами занимался да пошёл подальше. Но проблема в том, что если бы Лукашенко смотрел немного вперёд, то он должен был бы сделать достаточно очевидные выводы о сложившейся ситуации. Главный вывод: он зря со всем этим возился шесть лет. Мы прекрасно знаем, что он поддерживал, пусть и частично, позицию Украины по Донбассу, сохранял отношения с Киевом, ложно полагая, что Украина — суверенное государство. И всё это время Украина имела негативное влияние на Белоруссию. Для Зеленского это просто внутриполитический пиар, делающийся за счёт отношений с Белоруссией и авторитета белорусского президента. Вместо того чтобы оказать поддержку, Зеленский показал, что ему наплевать на Лукашенко, он занимается своими внутренними вопросами таким образом, — считает эксперт.

Владимир Зеленский не выполнил ни одного из своих предвыборных обещаний за более чем год президентства, отметил публицист Борис Рожин. По мнению эксперта, Лукашенко вряд ли всерьёз воспримет слова президента Украины.

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— Начнём с того, что Зеленский обещал прекратить войну, посадить Порошенко, обеспечить рост экономики — и, как это ни странно, не смог добиться ничего. Ему надо решать проблемы у себя в стране, хотя бы устранить нацистские банды, которые нападают на активистов, журналистов, просто людей, запугивая их при молчаливом согласии главы государства с этой политикой. Показательна его реакция, когда ему задают вопрос: он как-то отшучивается, либо отмалчивается, либо вовсе несёт чепуху. Этим он показывает, что либо не в состоянии что-то сделать, либо солидарен с их действиями. Поэтому было бы странным, чтобы Лукашенко послушал человека, который зависит от команд из Вашингтона. При всех недостатках Александра Григорьевича он политик субъектный, со своим мнением, — полагает Рожин.

Послушай Зеленского и сделай наоборот — аналитик и публицист Александр Роджерс считает, что именно такая реакция на слова украинского президента была бы самой правильной для Лукашенко.

— Верный способ потерять власть, жизнь, жизнь близких, страну утопить в гражданской войне — это слушать специалистов с Украины. Зеленский у себя ничего решить не может, а туда же — лезет с советами. Он может порешать у себя конфликты с нацистами? Или там в Донбассе давно мир? Кто он такой? Актёр? Клоун? Кавээнщик? Где его успешное портфолио на ниве конфликтологии? Все его пожелания — это, в общем-то, пожелания его кукловодов, не более того, — заметил эксперт.

Геворг Мирзаян отметил любопытный аспект, который наметился в отношениях Украины и белорусского "майдана", так как, по его сведениям, Украина начала получать за это деньги.

— Я общался со своими киевскими друзьями, и мне говорили, что в последнее время на Украину стали приходить деньги, и деньги весьма немалые. Даются они на идеологическое окормление белорусских протестов, и Киев должен стать неким посредником между белорусской оппозицией и Евросоюзом. Первое, что я спросил, а как же Польша? Но, как мне пояснили, у Польши миссия более стратегическая, глобальная, а Украина должна организовывать площадки для боевиков, на которых их будут тренировать против белорусских властей. У поляков, конечно, такого опыта нет. А деньги — денег дают столько, что должно хватить и Польше, и Украине, — рассказал эксперт.