Хитрый ход. Почему белорусская оппозиция не рискнула портить отношения с Россией

Белорусская оппозиция выступает за сохранение отношений с Россией. Об этом заявил экс-представитель Минкульта республики, член Координационного совета оппозиции Павел Латушко.

— Нас пытаются всё время обвинить в том, что якобы существует какая-то программа разрыва или ограничения отношений с РФ. Это абсолютная глупость. Мы не рассматриваем вообще внешнеполитические приоритеты нашей страны. Они есть, и мы исходим из тех, которые существуют на сегодняшний день: максимально добрые, глубокие отношения с РФ, — сказал Павел Латушко.

Как полагает доцент Финансового университета Геворг Мирзаян, любые подобные заявления — ширма, задача которой скрыть реальное отношение белорусских оппозиционеров к России.

— Мы эти сказки давно проходили на Майдане, когда тамошние активисты, смеясь, отвечали, что на Майдане нацистов нету, что никто не собирается портить отношения с Россией. Действительно, представители белорусского Координационного совета не говорили, что собираются разрывать отношения, но у них была программа, которую они сначала опубликовали, потом удалили, а теперь и вовсе пытаются отрицать её существование. Однако кеш "Яндекса" всё помнит. Там было прямым текстом сказано, что они собираются рвать отношения с Россией и русскими, идти на Запад, это отражение мыслей и чаяний практически всего Координационного совета. Там, конечно, есть и нейтральные люди, но культурный слой представлен людьми, которые, например, поддерживают украинских карателей в Донбассе, — сказал эксперт.

Публицист Александр Роджерс полагает, что весьма странно искать некие пророссийские и русофильские настроения у людей, которые отталкиваются от России.

— Там вся эта оппозиционная компания предельно русофобская. Она опирается на змагаров, это местные националисты, ориентированные на Литву и Польшу, все их попытки сказать, что они хотят сохранить дружбу с Россией, — это манёвры, чтобы снизить поддержку избирателей Лукашенко и вызвать некие чувства у россиян. Это белорусский аналог бандеровцев. Последних на Украине, кстати, тоже не так много, но они очень неплохо умеют держаться на терроре после того, как придут к власти. Несмотря на то, что их крайне небольшой процент в обществе, они умеют держаться активным ядром, везде бегают, светятся, участвуют и создают общую атмосферу, — сказал Роджерс.

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Как полагает публицист и переводчик Дмитрий Пучков, у белорусских оппозиционеров наиболее заметной трудностью, сказывающейся на согласованности действий, является неумение логически просчитывать последствия собственных действий.

— У них ничего хитрого нет. Главная отличительная черта — они идиоты, как и все малолетние оппозиционеры. Хотят европейский выбор, не хотят дружить с Россией. Там же представления на уровне: вот мы откажемся от России, начнём дружить — нас сразу возьмут в Евросоюз, а там молочные реки и кисельные берега. Сразу станут зарплаты по десять тысяч евро и по пять тысяч пенсии у пенсионеров. Всего-то нужно расстаться с мерзкой Россией. То же самое говорили на Украине, в Грузии, Киргизии, теперь говорят в Белоруссии. Ничего нового тут нет. Реально всё будет как обычно: к власти под видом европейского выбора придут нацисты, в данном случае белорусские, тут же выпустят запрет на русский язык, разорвут все связи с Россией, потом от большого ума уничтожат промышленность и начнут гражданскую войну. И ничего другого у них не получится. Есть люди, которые искренне говорят, что другого хотят, — но это идиоты. А есть ещё хитрые твари, которые, зная, что будут делать, заманивая население, как бы выступая заодно, а потом делая совсем другое. Таких надо остерегаться ещё больше, — подчеркнул Дмитрий Пучков.