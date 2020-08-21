Чёрные тени. Националисты хотят закрыть музей ВОВ в Белоруссии

На фоне активных протестов против действующей власти в Белоруссии в "Фейсбуке" разгорелась ожесточённая дискуссия белорусских змагаров. Националисты определяли, что делать с Белорусским государственным музеем истории Великой Отечественной войны в Минске после того, как будет свергнут президент Александр Лукашенко. По мнению змагаров, после победы белорусской "революции достоинства" его нужно ликвидировать, поскольку он является для "свободной Белоруссии" символом "тирании Лукашенко".

Змагары — это духовные потомки тех, кто воевал на одной стороне с Гитлером, полагает публицист Ростислав Ищенко, поэтому им противна сама память о Великой Отечественной войне.

— Если иметь в виду национальные движения — что на Украине, что в Белоруссии, — они потомки тех, кто сотрудничал с Гитлером. В конечном же итоге БНР выродилась в коллаборационистов, а УНР — в бандеровщину. А дальше логика простая: если ваши духовные предки — это люди, сотрудничавшие с Гитлером, то вам память о ВОВ стоит как кость в горле, — заметил он.

Как считает публицист Анатолий Вассерман, главной задачей змагаров является отсоединение Белоруссии от России, а белорусов — от остального русского народа.

— Змагары, дословно "соревнователи", — это группа людей, считающая своим долгом оторвать Белоруссию от остальной России, а белорусов — от остальных русских. Естественно, им глубоко чуждо всё, что доказывает единство России и русского народа во всех его вариантах. Должен заметить, что белорусы отличаются от остальных россиян примерно так же, как архангелогородцы отличаются от уральцев, а смоляки — от кубанцев. Соответственно, наша общая победа в войне, в которой наши враги собрались убить нас всех, не делая принципиальных различий между белорусами, курянами или новгородцами, им не нужна. Ведь эта война самым наглядным образом показала могущество нашего единства, — пояснил Вассерман.

Белорусский политолог Алексей Дзермант полагает, что сегодня белорусские националисты опасны прежде всего для Белоруссии, так как по их вине страна может быть вовлечена в смуту гражданской войны.

— Я думаю, что сейчас эти люди представляют достаточную опасность, так как они усилены протестующими, за ними политическая сила, пусть масса и не разделяет большинства их взглядов, в том числе насчёт Великой Отечественной войны и музея, но, как показывает практика, это дело времени. Отмобилизованная масса может пойти под какими угодно лозунгами, это националистическое ядро ведущее, и понятно, что такие взгляды и идеи представляют реальную опасность для белорусского общества, так как они неизбежно вызовут раскол, конфликт и, не дай бог, гражданскую войну, — подчеркнул эксперт.

В силу сложившегося идеологического надлома подобные националистические тенденции стали в Восточной Европе общим местом, полагает Вассерман.

— Причина одна и та же: при крушении советского проекта на его место стали продвигать тот проект, наивысшим проявлением которого был фашизм всех возможных сортов. Соответственно, те, кто пришёл к власти на большей части постсоветского пространства, так или иначе поддерживают фашистов былых времён. Тут нужно вспомнить, что к началу европейской части Второй мировой войны ровно половина тогдашних государств Европы управлялась фашистскими диктатурами — тогда это никого не смущало. Прежде всего потому, что тогда ещё не знали, что фашизм опасен не только для окружающих страну соседей, но и для неё самой. В итоге мы и получаем, что все, кто в той или иной степени становится духовным наследником прошлого, неизбежно становятся духовными наследниками фашизма, — сказал публицист.