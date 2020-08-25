В Петербурге частные стоматологи оставили пациентку без трёх зубов и полумиллиона рублей

40-летняя художница Юлия Макарова из Петербурга осталась без трёх зубов и полумиллиона рублей после лечения в негосударственных стоматологиях. Она рассказала, что на бесплатную консультацию к дантисту её пригласили по телефону осенью 2018 года, передаёт газета "Петербургский дневник".

Макарова предложение приняла, так как планировала беременность и решила проверить состояние зубов. В результате врач нашёл в двух зубах давнюю кисту и настоял на их удалении, а также пролечил зубы с застарелыми пломбами и поставил коронки. После этого пациентка начала ощущать дискомфорт. Как оказалось, из-за неаккуратной работы стоматолога необходимо было удалить ещё один зуб.

— Рисковать не хочу, и вообще снимать свою же работу — бесшабашное дело, — написал специалист пациентке.

Художнице установили временный протез и рекомендовали поставить импланты, после чего она обратилась в другую клинику. Проблемы ждали Макарову и там. Новый врач оказался ортопедом, а не хирургом, во рту началось воспаление, причину которого пациентка не могла выяснить на протяжении десяти месяцев.

Ей пришлось жаловаться администрации медучреждения, главврач нарастил художнице кость, а через три недели защитная мембрана порвала уже истончившуюся кожу. Всю конструкцию пришлось удалить.

В итоге петербурженка лишилась трёх зубов, потеряла около 500 тысяч рублей, которые потратила на стоматологов и юристов, а вопрос о беременности отпал сам собой. Сейчас иск Юлии к клиникам дошёл до суда.