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Центр Гамалеи получил разрешение на проведение пострегистрационных испытаний вакцины от коронавируса

В исследовании каждый доброволец должен будет участвовать в течение полугода.

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Фото предоставлено Лайфу пресс-службой Министерства здравоохранения России

Центр Гамалеи получил от Министерства здравоохранения России разрешение на проведение пострегистрационных клинических испытаний вакцины от коронавирусной инфекции.

В исследовании будет участвовать 40 тысяч совершеннолетних добровольцев. Продолжительность участия для каждого из них составит полгода с момента вакцинации. Испытания будут проходить в Москве на базе ряда государственных медучреждений.

В Центре Гамалеи заверили, что российская вакцина от коронавируса не может навредить организму

Директор учреждения отметил, что у участников испытаний появлялся лишь небольшой дискомфорт в виде повышенной температуры.

Напомним, о начале производства разработанной центром имени Гамалеи вакцины стало известно 15 августа. Необходимое для жителей России количество препарата можно будет произвести за 9–12 месяцев. Первые поставки вакцины получат 10–15 регионов страны.

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