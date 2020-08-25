Центр Гамалеи получил разрешение на проведение пострегистрационных испытаний вакцины от коронавируса

Центр Гамалеи получил от Министерства здравоохранения России разрешение на проведение пострегистрационных клинических испытаний вакцины от коронавирусной инфекции.
В исследовании будет участвовать 40 тысяч совершеннолетних добровольцев. Продолжительность участия для каждого из них составит полгода с момента вакцинации. Испытания будут проходить в Москве на базе ряда государственных медучреждений.
В Центре Гамалеи заверили, что российская вакцина от коронавируса не может навредить организмуДиректор учреждения отметил, что у участников испытаний появлялся лишь небольшой дискомфорт в виде повышенной температуры.
Напомним, о начале производства разработанной центром имени Гамалеи вакцины стало известно 15 августа. Необходимое для жителей России количество препарата можно будет произвести за 9–12 месяцев. Первые поставки вакцины получат 10–15 регионов страны.