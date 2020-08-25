Медики в Подмосковье спасли девушку, которая проглотила булавку

Врачи из больницы города Ивантеевки спасли 18-летнюю девушку, которая поступила к ним с острой болью в животе. Как выяснилось, она три дня назад случайно проглотила булавку, сообщает Минздрав Московской области.
— Пациентке выполнена компьютерная томография, по результатам которой в правой половине живота обнаружено инородное металлическое тело — булавка, — остриём прилегающее к передней брюшной стенке. Девушка была экстренно прооперирована, — говорится в сообщении.
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Во время операции выяснилось, что игла перфорировала переднюю стенку кишки и остриём проткнула брюшную полость, вызвав местную воспалительную реакцию. Булавку успешно извлекли. Девушка выписана из стационара и отправлена на амбулаторное лечение.
Ранее в российской столице 22-летняя девушка проглотила зубную щётку, которой пыталась протолкнуть застрявший кусок колбасы. Инцидент произошёл дома во время семейного ужина.