Лидеру шайки московских чёрных риелторов дали пожизненный срок

Суд в Москве приговорил к пожизненному сроку Романа Миронова, который был главарём банды чёрных риелторов, сообщает газета "Московский комсомолец".

— Роман Миронов застрелил свою жену, а затем организовал убийство её матери и двоих братьев. Трупы всех четверых были сожжены на даче Миронова, — пишет издание.

Отмечается, что преступники хотели завладеть трёхкомнатной квартирой в доме на Измайловской площади, в которой были прописаны погибшие. Позднее Миронов сумел выгодно продать жильё и купить новое.