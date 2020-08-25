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Лидеру шайки московских чёрных риелторов дали пожизненный срок

Он с подручными убил целую семью ради квартиры на Измайловской площади.

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Фото © Pixabay

Суд в Москве приговорил к пожизненному сроку Романа Миронова, который был главарём банды чёрных риелторов, сообщает газета "Московский комсомолец".

Роман Миронов застрелил свою жену, а затем организовал убийство её матери и двоих братьев. Трупы всех четверых были сожжены на даче Миронова, — пишет издание.

Отмечается, что преступники хотели завладеть трёхкомнатной квартирой в доме на Измайловской площади, в которой были прописаны погибшие. Позднее Миронов сумел выгодно продать жильё и купить новое.

Задержаны копы, входившие в банду черных риэлторов

Сотрудников столичной полиции подозревают в аферах с жильем одиноких москвичей. На счету банды 14 квартир, хозяева которых, вероятно, были убиты.

Ранее в 2017 году в Приморье суд рассматривал громкое дело о банде чёрных риелторов, которые убили двух человек и незаконно продавали чужое жильё.

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