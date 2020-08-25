Путин снял с должности замдиректора ФСИН Бурыкина

Российский лидер Владимир Путин освободил заместителя главы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Владимира Бурыкина от занимаемой должности. Указ главы государства размещён на официальном интернет-портале правовой информации.
Как отмечается, документ вступил в силу со дня подписания, то есть с 25 августа. Пост замдиректора ФСИН Бурыкин занимал с 1 мая 2017 года.
Бывший начальник ГУ МВД РФ по Москве назначен замдиректора ФСИНПоследнее время Анатолий Якунин временно исполнял обязанности замруководителя ведомства.
Ранее глава государства снял с должностей четырёх генералов МВД и МЧС.