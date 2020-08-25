Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Путин снял с должности замдиректора ФСИН Бурыкина

На этот пост он был назначен в мае 2017 года.

392
Post cover

Фото © Kremlin.ru

Российский лидер Владимир Путин освободил заместителя главы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Владимира Бурыкина от занимаемой должности. Указ главы государства размещён на официальном интернет-портале правовой информации.

Как отмечается, документ вступил в силу со дня подписания, то есть с 25 августа. Пост замдиректора ФСИН Бурыкин занимал с 1 мая 2017 года.

Бывший начальник ГУ МВД РФ по Москве назначен замдиректора ФСИН

Последнее время Анатолий Якунин временно исполнял обязанности замруководителя ведомства.

Ранее глава государства снял с должностей четырёх генералов МВД и МЧС.

Выбор редакции

Loading...