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Авиация России и Сирии за неделю ликвидировала свыше 300 боевиков

Были уничтожены также боеприпасы, вооружения, наблюдательные пункты и укрытия.

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Фото © EPA / ТАСС

Российская и сирийская авиация при поддержке артиллерии и спецназа в период с 18 по 24 августа уничтожила в Сирийской пустыне 327 боевиков. Террористы принадлежали к группировке, причастной к совершённому 18 августа убийству военного советника из РФ.

Как сообщил представитель российской группировки в САР, помимо боевиков было уничтожено 134 укрытия и 17 наблюдательных пунктов. Военные ликвидировали также семь складов с материальными средствами и пять подземных хранилищ боеприпасов и вооружения.

Двое российских военных пострадали, попав под обстрел при патрулировании в Сирии

Огонь вёлся из ручного гранатомёта, в результате повреждён один российский бронетранспортёр.

На прошлой неделе российский генерал-майор погиб и ещё двое военнослужащих получили ранения в результате взрыва мины южнее сирийского города Дейр-эз-Зор. Следственный комитет возбудил по данному факту уголовное дело.

Ранее Сирия одобрила расширение российской авиабазы Хмеймим. РФ, помимо земли, будет предоставлена часть акватории.

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