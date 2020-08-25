Авиация России и Сирии за неделю ликвидировала свыше 300 боевиков

Российская и сирийская авиация при поддержке артиллерии и спецназа в период с 18 по 24 августа уничтожила в Сирийской пустыне 327 боевиков. Террористы принадлежали к группировке, причастной к совершённому 18 августа убийству военного советника из РФ.

Как сообщил представитель российской группировки в САР, помимо боевиков было уничтожено 134 укрытия и 17 наблюдательных пунктов. Военные ликвидировали также семь складов с материальными средствами и пять подземных хранилищ боеприпасов и вооружения.

На прошлой неделе российский генерал-майор погиб и ещё двое военнослужащих получили ранения в результате взрыва мины южнее сирийского города Дейр-эз-Зор. Следственный комитет возбудил по данному факту уголовное дело.