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"Это вам не будильник". Добровинский оценил вероятность заведения уголовного дела на адвоката Ефремова

Ранее Пашаев пожаловался на угрозы неизвестных.

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Александр Добровинский. Фото © Михаил Терещенко / ТАСС

Адвокат Александр Добровинский в беседе с Лайфом оценил вероятность заведения уголовного дела на своего коллегу Эльмана Пашаева, который защищает интересы попавшего в смертельное ДТП актёра Михаила Ефремова.

Уголовное дело — это не будильник, чтобы его завести, нужны основания. Если такие основания есть, и правоохранительные органы посчитают их достаточными для возбуждения уголовного дела, то участие или неучастие в процессе по обвинению Михаила Ефремова едва ли сможет повлиять на это решение и наоборот, — заявил Добровинский.

Напомним, ранее Михаил Ефремов, обвиняемый по делу о смертельном ДТП на Смоленской площади, отказался от услуг Пашаева и заявил, что найдёт адвокатов посильнее. Но в понедельник стало известно, что он передумал и опять назначил юриста своим защитником. Пашаев же пожаловался на угрозы из-за дела артиста.

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