"Это вам не будильник". Добровинский оценил вероятность заведения уголовного дела на адвоката Ефремова

Адвокат Александр Добровинский в беседе с Лайфом оценил вероятность заведения уголовного дела на своего коллегу Эльмана Пашаева, который защищает интересы попавшего в смертельное ДТП актёра Михаила Ефремова.

— Уголовное дело — это не будильник, чтобы его завести, нужны основания. Если такие основания есть, и правоохранительные органы посчитают их достаточными для возбуждения уголовного дела, то участие или неучастие в процессе по обвинению Михаила Ефремова едва ли сможет повлиять на это решение и наоборот, — заявил Добровинский.