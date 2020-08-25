В Кузбассе вооружённый мужчина нападал на взрослых с детьми — видео

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Полицейские задержали в Кузбассе мужчину, который попытался напасть на взрослого и ребёнка и, предположительно, имел при себе нож.

Как пояснили очевидцы, он преследовал мужчину с ребёнком. Неизвестный сломал магнитную дверь, зашёл в подъезд за ними, якобы достал предмет, похожий на нож. От него удалось отбиться. После этого нападавший сбежал в неизвестном направлении.

— В ходе проверки данный мужчина установлен и задержан, с ним работают сотрудники. Ему 29 лет, ранее привлекался к административной и уголовной ответственности. Ещё идёт разбирательство, непонятно, был он с ножом или нет, — рассказали Лайфу в пресс-службе УМВД РФ по Кемеровской области.

Также стало известно, что нападавшего направили в Кемеровскую областную психиатрическую лечебницу. По данным источника Лайфа в правоохранительных органах, его могут поместить на принудительное лечение, но это происходит только по решению суда.

Согласно сообщениям очевидцев, это не первое подобное нападение.