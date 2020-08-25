В перестрелке в Ингушетии пострадало 12 человек — видео

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В ингушском селе Берд-Юрт накануне вечером произошла массовая драка с применением ножей и огнестрельного оружия. По данным источника Лайфа, в результате пострадало 12 человек.

Один из них находится в тяжёлом состоянии, его прооперировали. Состояние второго пострадавшего оценивается как средней степени тяжести, всех остальных — лёгкой степени тяжести. По словам собеседника Лайфа, конфликт возник после выяснения отношений из-за обычной бытовой ссоры или женщины, в деталях перестрелки разбираются полицейские.

Отметим, что задержанные дают примерно одинаковые показания. Они говорят, что ничего не знают, а травмы объясняют падением на камень.