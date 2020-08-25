Дату и место встречи в "нормандском формате" могут поменять

Встреча политических советников глав государств — участников "нормандской четвёрки" по урегулированию конфликта в Донбассе перенесена на сентябрь. Об этом РИА "Новости" сообщил источник в российском внешнеполитическом ведомстве.
По словам собеседника агентства, у участников произошла накладка по дате и мероприятие пришлось сдвинуть "на чуть попозднее". Он отметил, что место встречи политсоветников, от которой зависит, как быстро состоится новый саммит, также может измениться.
— Был Париж, а дальше, так как перенесено на чуть позже, будут договариваться, — сказал источник.
Зеленский не нашёл смысла в переносе переговоров по Донбассу из МинскаУкраинский лидер рассчитывает, что после встречи политсоветников пройдут встречи министров и лидеров "четвёрки".
Напомним, 9 декабря в Париже прошла встреча в "нормандском формате". В мероприятии приняли участие российский лидер Владимир Путин, его украинский и французский коллеги Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон, а также канцлер ФРГ Ангела Меркель. После завершения саммита президент России заявил, что остался доволен первой встречей с Зеленским.