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Дату и место встречи в "нормандском формате" могут поменять

Она была запланирована на 28 августа и должна была пройти в Париже.

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Фото © LIFE

Встреча политических советников глав государств — участников "нормандской четвёрки" по урегулированию конфликта в Донбассе перенесена на сентябрь. Об этом РИА "Новости" сообщил источник в российском внешнеполитическом ведомстве.

По словам собеседника агентства, у участников произошла накладка по дате и мероприятие пришлось сдвинуть "на чуть попозднее". Он отметил, что место встречи политсоветников, от которой зависит, как быстро состоится новый саммит, также может измениться.

Был Париж, а дальше, так как перенесено на чуть позже, будут договариваться, — сказал источник.

Зеленский не нашёл смысла в переносе переговоров по Донбассу из Минска

Украинский лидер рассчитывает, что после встречи политсоветников пройдут встречи министров и лидеров "четвёрки".

Напомним, 9 декабря в Париже прошла встреча в "нормандском формате". В мероприятии приняли участие российский лидер Владимир Путин, его украинский и французский коллеги Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон, а также канцлер ФРГ Ангела Меркель. После завершения саммита президент России заявил, что остался доволен первой встречей с Зеленским.

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