Без объяснения причин. Немецкая клиника отменила пресс-конференцию о состоянии Навального

Немецкая клиника "Шарите", куда на днях транспортировали из Омска оппозиционера Алексея Навального, отменила пресс-конференцию о его состоянии. Об этом сообщил "Интерфаксу" представитель пресс-службы медучреждения. Мероприятие должно было пройти во вторник в 9:00 (10:00 по Москве) утра, однако вскоре было отменено.

Причины, по которым пресс-конференция была отменена, не сообщаются.

— Она была предусмотрена, но не состоится, — коротко проинформировал представитель "Шарите".