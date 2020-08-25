Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Без объяснения причин. Немецкая клиника отменила пресс-конференцию о состоянии Навального

Накануне её представители заявили, что нашли в организме блогера следы интоксикации.

114
Post cover

Фото © ТАСС / EPA / FILIP SINGER

Немецкая клиника "Шарите", куда на днях транспортировали из Омска оппозиционера Алексея Навального, отменила пресс-конференцию о его состоянии. Об этом сообщил "Интерфаксу" представитель пресс-службы медучреждения. Мероприятие должно было пройти во вторник в 9:00 (10:00 по Москве) утра, однако вскоре было отменено.

Приют оппозиционеров. Кого ещё лечила немецкая клиника "Шарите", куда привезли Навального

"Шарите" в переводе с французского — "милосердие". Сутки пребывания в этом престижном немецком медицинском центре стоят около 400 тысяч рублей. Но расценки не пугают политиков, которые часто выбирают именно этот госпиталь.

Причины, по которым пресс-конференция была отменена, не сообщаются.

Она была предусмотрена, но не состоится, — коротко проинформировал представитель "Шарите".

Эксперт объяснил, почему выводы об отравлении Навального являются поспешными

Ингибиторы холинэстеразы — это не только отравляющие вещества, но и часто встречающиеся в медицинской практике лекарственные препараты. Кроме того, сама клиническая картина не совпадает с данным типом отравлений.

Напомним, блогер поступил в больницу утром 20 августа. Изначально врачи подозревали у него острое отравление неустановленным веществом, однако позже сошлись во мнении, что причиной ухудшения здоровья могло стать нарушение обмена веществ. В тот же день из Германии прибыла группа медиков, которые на следующее утро забрали Навального и доставили в берлинскую клинику "Шарите". Вчера там заявили, что в организме блогера обнаружили следы интоксикации. На данный момент пациент остаётся в коме.

Выбор редакции

Loading...