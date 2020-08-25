Без объяснения причин. Немецкая клиника отменила пресс-конференцию о состоянии Навального

Немецкая клиника "Шарите", куда на днях транспортировали из Омска оппозиционера Алексея Навального, отменила пресс-конференцию о его состоянии. Об этом сообщил "Интерфаксу" представитель пресс-службы медучреждения. Мероприятие должно было пройти во вторник в 9:00 (10:00 по Москве) утра, однако вскоре было отменено.
Приют оппозиционеров. Кого ещё лечила немецкая клиника "Шарите", куда привезли Навального"Шарите" в переводе с французского — "милосердие". Сутки пребывания в этом престижном немецком медицинском центре стоят около 400 тысяч рублей. Но расценки не пугают политиков, которые часто выбирают именно этот госпиталь.
Причины, по которым пресс-конференция была отменена, не сообщаются.
— Она была предусмотрена, но не состоится, — коротко проинформировал представитель "Шарите".
Эксперт объяснил, почему выводы об отравлении Навального являются поспешнымиИнгибиторы холинэстеразы — это не только отравляющие вещества, но и часто встречающиеся в медицинской практике лекарственные препараты. Кроме того, сама клиническая картина не совпадает с данным типом отравлений.
Напомним, блогер поступил в больницу утром 20 августа. Изначально врачи подозревали у него острое отравление неустановленным веществом, однако позже сошлись во мнении, что причиной ухудшения здоровья могло стать нарушение обмена веществ. В тот же день из Германии прибыла группа медиков, которые на следующее утро забрали Навального и доставили в берлинскую клинику "Шарите". Вчера там заявили, что в организме блогера обнаружили следы интоксикации. На данный момент пациент остаётся в коме.