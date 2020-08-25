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Приют оппозиционеров. Кого ещё лечила немецкая клиника "Шарите", куда привезли Навального

"Шарите" в переводе с французского — "милосердие". Сутки пребывания в этом престижном немецком медицинском центре стоят около 400 тысяч рублей. Но расценки не пугают политиков, которые часто выбирают именно этот госпиталь.

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Фото © Maja Hitij / Getty Images

Что такое "Шарите"?

Это целый комплекс, расположенный в четырёх районах Берлина. "Шарите" — один из старейших и самых уважаемых немецких медицинских центров. Его основали в 1710 году как госпиталь для чумных больных. Два века спустя, когда к власти в Германии пришли нацисты, медицинский центр получил мрачную славу места, где проводили эксперименты над людьми. А все врачи-евреи были арестованы или покинули страну. В Советском Союзе о "Шарите" узнали впервые в 1971 году. В сериале "17 мгновений весны" именно в этой клинике рожала радистка Кэт.

Фото © Maja Hitij / Getty Images

После объединения Германии "Шарите" стала крупнейшим медико-научным центром. 13 тысяч врачей, 800 тысяч пациентов — такие цифры озвучивает клиника. Однако надо понимать, что речь не идёт об огромном госпитале, это большое количество клиник, объединённых одним брендом. Большая часть нобелевских лауреатов в области медицины из Германии как раз работали в "Шарите". Неудивительно, что это место стало приманивать к себе арабских миллиардеров, а также европейских бизнесменов и политиков.

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Клиника для звёзд и политической элиты

Первые лица Германии определённо выбирают "Шарите". Так, здесь нынешний президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер пожертвовал свою почку жене, а канцлер Ангела Меркель сделала операцию на колене. Это случилось после того, как фрау Меркель неудачно покаталась на лыжах.

Фото © Felipe Trueba - Pool / Getty Images

Российская политическая элита часто выбирает германскую медицину. В "Шарите" наблюдался у кардиологов первый президент России Борис Ельцин. Единственный президент СССР Михаил Горбачёв также проходил обследование в немецком госпитале, как и последний министр иностранных дел Советского Союза и будущий президент Грузии Михаил Шеварнадзе. Кроме того, именно в "Шарите" пытался побороть рак и в итоге скончался известный сатирик Михаил Задорнов.

Фото © Ayhan Simsek / Anadolu Agency/Getty Images

Приют политических оппозиционеров

В 2004 году ещё не президент Украины Виктор Ющенко почувствовал себя плохо и обратился в "Шарите". Немецкие врачи определили: Ющенко якобы отравили "диоксином". История с отравлением помогла Ющенко выиграть выборы. Однако сдавать повторные анализы на Украине он не стал. На днях экс-депутат Верховной рады Олег Царёв заявил, что анализы Ющенко в "Шарите" фальсифицировали. Но точных доказательств версии отравления или версии фальсификации нет.

Фото © Uriel Sinai / Getty Image

В 2014 году сюда приезжала и экс-премьер Украины Юлия Тимошенко. Главную косу Украины как раз выпустили из харьковской тюрьмы. Врачи обнаружили у политика смещение позвоночных дисков. На родине Тимошенко лечиться отказалась, якобы испугавшись убийства, и полетела в Германию, опять же в "Шарите". Обошлось без операции — врачи сделали Юлии пару уколов и через несколько дней отпустили.

Фото © Romain Carre/NurPhoto / Corbis via Getty Images

Российские оппозиционеры также являются пациентами клиники. Один из участников панк-группы Pussy Riot и основатель "Медиазоны" Пётр Верзилов также был пациентом "Шарите". В 2018 году у него внезапно пропало зрение и речь. Сперва Верзилова доставили в российскую клинику, но через несколько дней перевезли в "Шарите". Там доктора почти сразу озвучили, что он был отравлен.

Фото © Cinema for Peace Foundation / dpa

"Шарите" становится знаковым местом для российских оппозиционеров. И поэтому неудивительно, что именно в эту клинику перевезли Алексея Навального. Пётр Верзилов уже заявил, что симптомы у него и у Навального схожи. И немецкие врачи не стали тянуть с громким диагнозом, уже заявив, что и Навального отравили.

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